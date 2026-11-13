https://1prime.ru/20261113/analitiki-875221508.html

Зварич: не исключено снижение юаня к нижней границе 12–12,5 рубля

Зварич: не исключено снижение юаня к нижней границе 12–12,5 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ

Зварич: не исключено снижение юаня к нижней границе 12–12,5 рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого повышения за следующую неделю российского рынка акций и незначительного ослабления рубля к доллару и... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:30+0300

2026-11-13T21:30+0300

2026-11-13T21:34+0300

рынок

акции

сша

абу-даби

китай

богдан зварич

елена кожухова

владимир евстифеев

мосбиржа

псб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221508.jpg?1794594864

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого повышения за следующую неделю российского рынка акций и незначительного ослабления рубля к доллару и юаню, а также – роста к евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,3% - до 2518 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом не изменится и составит 95,75 долларов за баррель, курс евро на форексе также не изменится и составит 1,103 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую снизится на 2 копейки и составит 12,28 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 9 копеек - до 82,24 рубля, евро – снизится на 23 копейки, до 90,80 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Мировые фондовые индексы находят точки роста, несмотря на преимущественно негативный фон. Биржи сдержанно отреагировали на увольнение главы Nvidia, поддержку оказало снижение мировых цен на нефть при появлении признаков деэскалации военных сигналов со стороны ближневосточного конфликта", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Тем временем данные по инфляции в США в октябре оказались выше рыночных ожиданий, чем спровоцировали практически полную уверенность рынка в том, что ФРС США повысит базовую процентную ставку в декабре на 25 базисных пунктов. Доллар на этом фоне заметно укрепился, а доходности 10-летних обязательств США вновь достигли уровня 5%", - добавил он. На российском рынке основным драйвером роста выступила геополитика. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби не принесли прорыва, однако заявления участников и последующие встречи сигнализируют о росте усилий для мирного урегулирования, указывает также эксперт. "Ключевыми факторами поддержки спроса выступают улучшение макроэкономических ожиданий в геополитике — в том числе на фоне предстоящего саммита АТЭС, — а также потенциал роста нефтяных котировок до верхней границы прогнозного коридора 90–100 долларов за баррель", - делится Богдан Зварич из ПСБ. "В этих условиях инвестиционный интерес, вероятно, будет сконцентрирован в акциях нефтегазового и финансового секторов, а также в бумагах эмитентов с устойчивыми фундаментальными показателями, ориентированных на внутренний спрос", - поясняет он. Вместе с тем определенное давление может сохраняться в сегменте акций компаний, чувствительных к уровню процентных ставок: в первую очередь, это девелоперские структуры и заемщики с высокой долговой нагрузкой, добавил эксперт. "На будущей неделе курс рубля и российский фондовый рынок, как и прежде, будут следовать за геополитической повесткой, однако свежие макроэкономические данные и корпоративные новости тоже не утратят для рынков значения. Неделя стартует с реакции на предварительную оценку Росстатом темпов роста ВВП России в третьем квартале: чем выше будут темпы роста, тем больше вероятность, что фондовый рынок и рубль начнут неделю оптимистично", - отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Возможный источник коррекции в начале недели - детали очередного санкционного пакета ЕС, которые могут быть объявлены уже в понедельник, но нужно понимать, что санкционные заголовки инвесторы фондового рынка и участники валютного рынка переваривают почти на автопилоте, добавляет она. "Геополитика останется в центре внимания на будущей неделе. 18-19 ноября в китайском Шэньчжене будет проходит саммит АТЭС, делегацию России возглавит президент страны Владимир Путин. Как ожидается, он встретится с лидерами КНР и США, и одной из тем обсуждения может быть Украина", - делится Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Рубль поищет направление движения Есть потенциал восстановления курса рубля на следующей неделе, считает Богдан Зварич из ПСБ. Динамику способны поддержать увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, позитивные внешние ожидания, а также возможная стабилизация нефтяных цен считает он. "При реализации этих факторов не исключено снижение юаня к нижней границе диапазона 12–12,5 рубля, а курса доллара — в район 80 рублей", - оценивает Зварич. Рубль на будущей неделе имеет шансы на дополнительное укрепление после остановки понижательной коррекции в нефти, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Курсы валют относительно рубля испытывают давление в том числе со стороны улучшения геополитического фона, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Поддержку рублю могут оказывать также более высокие цены на энергоносители", - также добавляет она. Динамика индексов Котировки российских активов продолжат достаточно широкие колебания в рамках бокового тренда, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Наша оценка рыночной конъюнктуры остается умеренно позитивной: допускаем вероятность дальнейшего повышения индекса Мосбиржи с выходом к верхней границе целевого диапазона 2500–2600 пунктов", - делится Зварич из ПСБ. С учетом насыщенного информационного фона есть шансы на продвижение вверх, а ближайшее сопротивление у 2550-2560 пунктов, снизу первая поддержка - в районе 2480 пунктов, рассказал Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Российский фондовый рынок на следующей неделе сохраняет базу для развития восходящего движения при положении индексов Мосбиржи и РТС выше поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно. При благоприятном развитии событий индикаторы могут обновить октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта ", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

сша

абу-даби

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, сша, абу-даби, китай, богдан зварич, елена кожухова, владимир евстифеев, мосбиржа, псб, атэс