https://1prime.ru/20261113/antiseptik-875188924.html

Российские ученые создали метод производства антисептиков из водорослей

Российские ученые создали метод производства антисептиков из водорослей - 13.11.2026, ПРАЙМ

Российские ученые создали метод производства антисептиков из водорослей

Ученые Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова разработали способ получения экстрактов из арктических бурых водорослей, на основе | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:57+0300

2026-11-13T09:57+0300

2026-11-13T09:57+0300

технологии

минобрнауки

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ученые Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова разработали способ получения экстрактов из арктических бурых водорослей, на основе которых можно создавать импортозамещающие антисептики для медицины, фармацевтики и агропромышленного комплекса, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Минобрнауки России. "Ученые Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова придумали способ получения экстрактов из арктических бурых водорослей. Полученные вещества обладают выраженными антисептическими свойствами, и на их основе можно создавать импортозамещающие препараты для медицины, фармацевтики и агропромышленного комплекса", - пишет издание. По данным "Газеты.Ru", сырьем служат два вида арктических бурых водорослей - аскофиллум (Ascophyllum nodosum) и фукус (Fucus vesiculosus). Отмечается, что это богатый источник полифенолов, аминокислот, витаминов и микроэлементов, однако существующие способы извлечения этих веществ требуют много времени и опасных реагентов - хлороформа, ацетона или метанола, что усложняет масштабирование производства. Новая технология САФУ, как пишет издание, решает эту проблему: ученые предложили предварительно обрабатывать водоросли ультразвуком, чтобы разрушить клеточные стенки, а в качестве экстрагента использовать 40-процентный раствор изопропанола. Это вещество относится к умеренно опасным и широко применяется в медицине и косметологии, говорится в публикации. Отмечается, что главный экономический эффект разработки - сокращение времени производства высокоэффективного экстракта в четыре-пять раз по сравнению с аналогами, при этом технология полностью исключает использование токсичных реагентов, делая производство безопасным для природы. Как пишет "Газета.Ru", новый продукт представляет собой водорастворимый порошок, который может стать безопасной альтернативой синтетическим антисептикам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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