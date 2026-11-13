https://1prime.ru/20261113/auktsion-875208128.html

Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся

Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся - 13.11.2026, ПРАЙМ

Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся

Повторный аукцион на оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:39+0300

2026-11-13T15:39+0300

2026-11-13T15:39+0300

россия

роснедра

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра повторно выставили на торги данный участок в октябре, при этом начальная цена выросла примерно в 7,1 раза и достигла 783,331 миллиона рублей. Весной 2025 года стартовый платеж составлял 110,091 миллиона рублей. Тогда торги не состоялись также из-за отсутствия заявок. "Признать аукцион на право пользования участком недр оловянно- вольфрамовое месторождение Тенкергин... расположенным на территории Иультинского района Чукотского автономного округа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе. Запасы триоксид вольфрама на участке недр по категории С1 оцениваются в 3,843 тысячи тонн, по категории С2 - в 3,147 тысячи тонн, ресурсы по P1 - 5,827 тысячи тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роснедра