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Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся
Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся - 13.11.2026, ПРАЙМ
Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся
Повторный аукцион на оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:39+0300
2026-11-13T15:39+0300
россия
роснедра
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра повторно выставили на торги данный участок в октябре, при этом начальная цена выросла примерно в 7,1 раза и достигла 783,331 миллиона рублей. Весной 2025 года стартовый платеж составлял 110,091 миллиона рублей. Тогда торги не состоялись также из-за отсутствия заявок. "Признать аукцион на право пользования участком недр оловянно- вольфрамовое месторождение Тенкергин... расположенным на территории Иультинского района Чукотского автономного округа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе. Запасы триоксид вольфрама на участке недр по категории С1 оцениваются в 3,843 тысячи тонн, по категории С2 - в 3,147 тысячи тонн, ресурсы по P1 - 5,827 тысячи тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн.
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россия, роснедра
РОССИЯ, Роснедра
15:39 13.11.2026
 
Повторный аукцион на месторождение Тенкергин на Чукотке не состоялся

Повторный аукцион на месторождение Тенкергин не состоялся из-за отсутствия заявок

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на оловянно-вольфрамовое месторождение Тенкергин в Чукотском автономном округе не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Роснедра повторно выставили на торги данный участок в октябре, при этом начальная цена выросла примерно в 7,1 раза и достигла 783,331 миллиона рублей. Весной 2025 года стартовый платеж составлял 110,091 миллиона рублей. Тогда торги не состоялись также из-за отсутствия заявок.
"Признать аукцион на право пользования участком недр оловянно- вольфрамовое месторождение Тенкергин... расположенным на территории Иультинского района Чукотского автономного округа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - сказано в протоколе.
Запасы триоксид вольфрама на участке недр по категории С1 оцениваются в 3,843 тысячи тонн, по категории С2 - в 3,147 тысячи тонн, ресурсы по P1 - 5,827 тысячи тонн. Кроме того, запасы рудного олова по категории С1 составляют 97 тонн, по С2 - 58 тонн, а ресурсы по Р1 - 106 тонн.
 
РОССИЯРоснедра
 
 
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