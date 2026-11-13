https://1prime.ru/20261113/auktsion-875208689.html
Аукцион на месторождение Лунное на Чукотке не состоялся
Аукцион на месторождение Лунное на Чукотке не состоялся - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аукцион на месторождение Лунное на Чукотке не состоялся
Аукцион на оловорудное месторождение Лунное в Чукотском автономном округе признан несостоявшимся, заявок на участие в торгах не поступило, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:54+0300
2026-11-13T15:54+0300
2026-11-13T16:08+0300
россия
промышленность
роснедра
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аукцион на оловорудное месторождение Лунное в Чукотском автономном округе признан несостоявшимся, заявок на участие в торгах не поступило, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Роснедра повторно выставили на аукцион данное месторождение в октябре. Начальная цена достигла 282,978 миллиона рублей, что примерно на 33% выше, чем летом 2025 года, когда стартовый платеж составлял 212,855 миллиона рублей. "Признать аукцион на право пользования участком недр оловорудное месторождение Лунное... расположенным на территории Иультинского района Чукотского автономного округа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - говорится в протоколе аукционной комиссии. По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся запасы рудного олова по категории С2 в размере 30,26 тысячи тонн, а запасы россыпного олова по категории С1 составляют 4 тонны. При этом прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 27,96 тысячи тонн рудного олова, по Р2 - в 19,56 тысячи тонн олова, следует из приказа Дальнедр.
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россия, промышленность, роснедра
РОССИЯ, Промышленность, Роснедра
Аукцион на месторождение Лунное на Чукотке не состоялся
Аукцион на оловорудное месторождение Лунное на Чукотке не прошел из-за отсутствия заявок
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аукцион на оловорудное месторождение Лунное в Чукотском автономном округе признан несостоявшимся, заявок на участие в торгах не поступило, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Роснедра повторно выставили на аукцион данное месторождение в октябре. Начальная цена достигла 282,978 миллиона рублей, что примерно на 33% выше, чем летом 2025 года, когда стартовый платеж составлял 212,855 миллиона рублей.
"Признать аукцион на право пользования участком недр оловорудное месторождение Лунное... расположенным на территории Иультинского района Чукотского автономного округа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе", - говорится в протоколе аукционной комиссии.
По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся запасы рудного олова по категории С2 в размере 30,26 тысячи тонн, а запасы россыпного олова по категории С1 составляют 4 тонны.
При этом прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 27,96 тысячи тонн рудного олова, по Р2 - в 19,56 тысячи тонн олова, следует из приказа Дальнедр.