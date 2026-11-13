https://1prime.ru/20261113/auktsion-875209082.html
Аукцион на Полуденское месторождение золота в Пермском крае отменен
Аукцион на Полуденское месторождение золота в Пермском крае отменен - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аукцион на Полуденское месторождение золота в Пермском крае отменен
Аукцион на Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае был отменен, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:00+0300
2026-11-13T16:00+0300
2026-11-13T16:00+0300
россия
пермский край
роснедра
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аукцион на Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае был отменен, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Роснедра выставили данный участок на торги в конце октября с начальной ценой в 316,6 миллиона рублей. Лицензия предоставлялась на 20 лет. Площадь участка - 5,33 квадратного километра.
"Отменить аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота россыпного на участке недр россыпь Полуденская в Пермском крае", - говорится в приказе Приволжскнедр.
Балансовые запасы месторождения по категории В составляют 2,042 миллиона кубометров песков и 440 кг золота, по С1 - 4,851 миллиона кубометров и 936 кг драгметалла. При этом забалансовые запасы по категориям В+С1 достигают 8,026 миллиона кубометров и 444 кг золота.
Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что примерно 2/3 из этого объема идет на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.
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россия, пермский край, роснедра
РОССИЯ, Пермский край, Роснедра
Аукцион на Полуденское месторождение золота в Пермском крае отменен
Аукцион на Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае отменен
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аукцион на Полуденское месторождение россыпного золота в Пермском крае был отменен, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Роснедра выставили данный участок на торги в конце октября с начальной ценой в 316,6 миллиона рублей. Лицензия предоставлялась на 20 лет. Площадь участка - 5,33 квадратного километра.
"Отменить аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота россыпного на участке недр россыпь Полуденская в Пермском крае", - говорится в приказе Приволжскнедр.
Балансовые запасы месторождения по категории В составляют 2,042 миллиона кубометров песков и 440 кг золота, по С1 - 4,851 миллиона кубометров и 936 кг драгметалла. При этом забалансовые запасы по категориям В+С1 достигают 8,026 миллиона кубометров и 444 кг золота.
Годовая добыча золота из недр в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал в октябре руководитель Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что примерно 2/3 из этого объема идет на производство драгметалла. По словам Казанова, прирост запасов золота в России в 2025 году достиг 712 тонн.