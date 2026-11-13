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Названы дни, когда улететь на новогодние праздники дешевле всего

Названы дни, когда улететь на новогодние праздники дешевле всего - 13.11.2026, ПРАЙМ

Названы дни, когда улететь на новогодние праздники дешевле всего

Самыми дешевыми датами для перелета на новогодние праздники являются 7 и 8 января: в эти дни билеты из Москвы и Санкт-Петербурга дороже обычного в среднем лишь... | 13.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Самыми дешевыми датами для перелета на новогодние праздники являются 7 и 8 января: в эти дни билеты из Москвы и Санкт-Петербурга дороже обычного в среднем лишь на 21–25%, тогда как 29 декабря переплата достигает 86%. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель туристического онлайн-сервиса FoxAway Евгений Гертнер.При этом, по его словам, новогодние билеты из Москвы примерно на 54% дороже, чем по тем же направлениям в другие дни декабря и января. Из Санкт-Петербурга — на 45%. Для шести из десяти направлений самая низкая цена в период с 28 декабря по 8 января приходится именно на 7 или 8 января. Например, перелет Москва — Сочи 8 января стоит 5 700 рублей (как и в обычный день), а 30 декабря — 16 100 рублей.Любопытная закономерность: иногда в праздничные даты билеты дешевле, чем в рабочие. На двух третях направлений перелет 31 декабря и 1 января обойдется дешевле, чем 30 декабря. Так, борт Санкт-Петербург - Сочи 1 января стоит 14 000 рублей против 19 600 рублей 29 декабря."Понятно, что не все хотят встречать Новый год в самолете. Хотя есть немало поклонников именно такого формата празднования. Но если сидеть за праздничным столом дома не принципиально, то 31-го или 1-го можно улететь заметно дешевле", — поясняет Гертнер.Для обратной дороги расклад зеркальный: выгоднее возвращаться в первые дни января, а дороже всего — 8–10 января. Из Сочи в Москву 1 января можно улететь за 3 700 рублей, а 9 января — не дешевле чем за 23 200 рублей. После каникул цены быстро снижаются: 15 января тот же рейс стоит 6 500 рублей.Меньше всего переплачивают те, кто летит против потока: до праздников — из регионов в Москву, после праздников — обратно. Житель Сочи, который прилетит в столицу 30 декабря и вернется 8 января, потратит на оба билета 9 900 рублей, тогда как москвичу те же даты в Сочи и обратно обойдутся в 34 000 рублей. Самая невыгодная конфигурация — классическая схема "туда 30 декабря, обратно 8 января": в ней путешественник попадает в пик цен дважды.Эксперт советует обратить внимание на три момента. Первое — если можно сдвинуть дату, то стоит прицениться к 31 декабря и 1 января. Второе — смотреть цены не на конкретную дату, а на всю неделю вокруг нее: соседние дни на одном направлении могут отличаться в два-три раза. Наконец третье — оценивать поездку целиком: туда и обратно."Сдвиг на два дня часто ничего принципиально не меняет, но экономит семье из четырех человек десятки тысяч рублей. И лучше выбирать сначала даты перелета и уже под них бронировать отель. Именно день вылета на праздники сильнее всего влияет на общую стоимость всего путешествия", — подытоживает Евгений Гертнер.

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эксклюзив, бизнес, туризм, цены на авиабилеты, авиабилеты, новый год