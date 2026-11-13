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Продажи новых автомобилей корейских брендов в России снизились на 58%

Продажи новых автомобилей корейских брендов в России снизились на 58% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей корейских брендов в России снизились на 58%

Продажи новых автомобилей корейских брендов в России в октябре 2026 года снизились на 58% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:51+0300

2026-11-13T14:51+0300

2026-11-13T14:51+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей корейских брендов в России в октябре 2026 года снизились на 58% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В октябре в России было реализовано 1826 новых легковых автомобилей корейских брендов. Это на 58% меньше, чем в октябре прошлого года (4328 шт)", - написал он в Telegram-канале. Так, продажи автомобилей Kia в октябре снизились на 51% - с 1747 до 854 единиц, а количество реализованных Hyundai рухнуло на 69% - с 1674 до 512 автомобилей. Еще больше сильное падение показали премиальные корейские автомобили Genesis - в октябре на учет поставлено всего четыре штуки, против 58 машин в октябре прошлого года (-93%). А у официально представленного в России бренда KGM в октябре продажи сократились на 46% - до 446 штук. Целиков напомнил, что до 2022 года корейцы были лидерами российского рынка среди иномарок. Самым успешным был 2012 год, когда корейцы реализовали 460 тысяч автомобилей при рынке 2,65 миллиона машин. "Сейчас можно констатировать, что "корейская эпоха" ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин - более 6 млн единиц", - подытожил глава "Автостата".

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бизнес, россия, kia, hyundai