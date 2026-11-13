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Подростки в России заинтересовались общественными банями - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Подростки в России заинтересовались общественными банями
Подростки в России заинтересовались общественными банями - 13.11.2026, ПРАЙМ
Подростки в России заинтересовались общественными банями
Подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани по сравнению с прошлым годом, а спрос среди людей пенсионного возраста вырос на 17%, подсчитали... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:28+0300
2026-11-13T12:28+0300
бизнес
подростки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875199226.jpg?1794562107
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани по сравнению с прошлым годом, а спрос среди людей пенсионного возраста вырос на 17%, подсчитали для РИА Новости аналитики big data оператора связи T2. "Пенсионеры стали активнее посещать банные комплексы – на 17% год к году, спрос генерируют в основном пожилые женщины – рост на 63%, среди мужчин активность увеличилась на 30%. Прирост заметен и среди подростков – на 70% год к году. В других возрастных категориях наблюдается снижение", - сообщили в компании. Кроме того, по подсчетам аналитиков, чаще ходить в бани стали и мужчины. Так, в начале 2025 года доля мужчин составляла 45% от общего числа посетителей, а в сентябре 2026 года приблизилась к 49%.
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192
40
192
40
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40
192
40
бизнес, подростки
Бизнес, подростки
12:28 13.11.2026
 
Подростки в России заинтересовались общественными банями

Т2: подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани по сравнению с прошлым годом, а спрос среди людей пенсионного возраста вырос на 17%, подсчитали для РИА Новости аналитики big data оператора связи T2.
"Пенсионеры стали активнее посещать банные комплексы – на 17% год к году, спрос генерируют в основном пожилые женщины – рост на 63%, среди мужчин активность увеличилась на 30%. Прирост заметен и среди подростков – на 70% год к году. В других возрастных категориях наблюдается снижение", - сообщили в компании.
Кроме того, по подсчетам аналитиков, чаще ходить в бани стали и мужчины. Так, в начале 2025 года доля мужчин составляла 45% от общего числа посетителей, а в сентябре 2026 года приблизилась к 49%.
 
Бизнесподростки
 
 
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