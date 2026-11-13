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Подростки в России заинтересовались общественными банями

Подростки в России заинтересовались общественными банями - 13.11.2026, ПРАЙМ

Подростки в России заинтересовались общественными банями

Подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани по сравнению с прошлым годом, а спрос среди людей пенсионного возраста вырос на 17%, подсчитали... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:28+0300

2026-11-13T12:28+0300

2026-11-13T12:28+0300

бизнес

подростки

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Подростки в России стали на 70% чаще посещать общественные бани по сравнению с прошлым годом, а спрос среди людей пенсионного возраста вырос на 17%, подсчитали для РИА Новости аналитики big data оператора связи T2. "Пенсионеры стали активнее посещать банные комплексы – на 17% год к году, спрос генерируют в основном пожилые женщины – рост на 63%, среди мужчин активность увеличилась на 30%. Прирост заметен и среди подростков – на 70% год к году. В других возрастных категориях наблюдается снижение", - сообщили в компании. Кроме того, по подсчетам аналитиков, чаще ходить в бани стали и мужчины. Так, в начале 2025 года доля мужчин составляла 45% от общего числа посетителей, а в сентябре 2026 года приблизилась к 49%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, подростки