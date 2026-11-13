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Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике
Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ
Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике
Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля, следует из сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:30+0300
2026-11-13T11:30+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля, следует из сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Выступая на конференции "Фокус на клиента", она отметила, что регулятору не хотелось бы, как когда-то было поначалу с финансовыми организациями, "выявлять каждый случай". "Все-таки здесь нужны некоторые системные решения... Мы сейчас готовим такие поправки в закон о платформенной экономике. С вами много обсуждали эти поправки, много споров было. Рассчитываем, что Государственная дума… примет в эту сессию, потому что это важные поправки для защиты прав потребителей", - добавила она. По ее словам, платформы развиваются, они продают в одном пакете "и продукт, и финансовую услугу", поэтому должна быть ответственность перед потребителем за то, что он в конечном счете получает. "Несмотря на то, что нет регулирования, мы взаимодействуем сейчас с платформами, и они, кстати, реагируют на наши замечания", - подчеркнула она.
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192
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5
4.7
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России
11:30 13.11.2026
 
Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике

Набиуллина: ЦБ готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля, следует из сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Выступая на конференции "Фокус на клиента", она отметила, что регулятору не хотелось бы, как когда-то было поначалу с финансовыми организациями, "выявлять каждый случай".
"Все-таки здесь нужны некоторые системные решения... Мы сейчас готовим такие поправки в закон о платформенной экономике. С вами много обсуждали эти поправки, много споров было. Рассчитываем, что Государственная дума… примет в эту сессию, потому что это важные поправки для защиты прав потребителей", - добавила она.
По ее словам, платформы развиваются, они продают в одном пакете "и продукт, и финансовую услугу", поэтому должна быть ответственность перед потребителем за то, что он в конечном счете получает.
"Несмотря на то, что нет регулирования, мы взаимодействуем сейчас с платформами, и они, кстати, реагируют на наши замечания", - подчеркнула она.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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