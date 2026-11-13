https://1prime.ru/20261113/bank-875195008.html

Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике

Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике - 13.11.2026, ПРАЙМ

Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике

Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля, следует из сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:30+0300

2026-11-13T11:30+0300

2026-11-13T11:30+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875195008.jpg?1794558600

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России готовит поправки в закон о платформенной экономике для системности контроля, следует из сообщения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Выступая на конференции "Фокус на клиента", она отметила, что регулятору не хотелось бы, как когда-то было поначалу с финансовыми организациями, "выявлять каждый случай". "Все-таки здесь нужны некоторые системные решения... Мы сейчас готовим такие поправки в закон о платформенной экономике. С вами много обсуждали эти поправки, много споров было. Рассчитываем, что Государственная дума… примет в эту сессию, потому что это важные поправки для защиты прав потребителей", - добавила она. По ее словам, платформы развиваются, они продают в одном пакете "и продукт, и финансовую услугу", поэтому должна быть ответственность перед потребителем за то, что он в конечном счете получает. "Несмотря на то, что нет регулирования, мы взаимодействуем сейчас с платформами, и они, кстати, реагируют на наши замечания", - подчеркнула она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии