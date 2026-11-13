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Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов

Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс МФО и ломбардов

Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс микрофинансовых институтов (МФО и ломбардов), новые лимиты начнут действовать с 14 ноября, сообщается... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:31+0300

2026-11-13T13:31+0300

2026-11-13T13:31+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс микрофинансовых институтов (МФО и ломбардов), новые лимиты начнут действовать с 14 ноября, сообщается на сайте регулятора. "Банк России повысил лимиты расходования наличных из касс микрофинансовых институтов. Новые лимиты начнут действовать с 14 ноября 2026 года. Согласно указанию Банка России изменения касаются кассовой дисциплины микрофинансовых институтов (МФИ) и не затрагивают суммы займов для клиентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что наличные, которые участники микрофинансового рынка принимают от своих клиентов в пределах этих сумм, они могут не сдавать в банк, а выдавать из своей кассы по другим договорам. Это повысит доступность услуг для заемщиков, особенно тех, кто находится в отдаленных районах страны, считает регулятор. Суммы наличных в кассах МФИ, которыми они могут распоряжаться по некоторым операциям, увеличиваются следующим образом: для микрофинансовых организаций (МФО) – с 50 до 100 тысяч рублей по одному договору. Для ломбардов лимиты меняются с 50 до 200 тысяч рублей по одному договору с физическими лицами, с 50 до 100 тысяч рублей – по одному договору с юридическими лицами. Также меняются лимиты для МФО и ломбардов (их обособленных подразделений) – с 1 до 2 миллионов рублей в течение одного дня, а для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – с 300 тысяч до 1 миллиона рублей по одному договору, с 2 до 4 миллиона рублей в течение одного дня. "Сумма займа по-прежнему будет устанавливаться исходя из ограничений законодательства, а также потребностей заемщика, его доходов и долговой нагрузки, а в случае с ломбардами – исходя из стоимости залога", - подытожили в ЦБ.

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