https://1prime.ru/20261113/bank-875219388.html
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году
Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:56+0300
2026-11-13T19:56+0300
2026-11-13T20:02+0300
финансы
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает регулятор. "Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет. При этом мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году", - говорится в Telegram-канале регулятора. Также ЦБ отмечает, что долгосрочный прогноз ключевой ставки был пересмотрен не из-за разовых факторов, а из-за их более устойчивых вторичных эффектов на инфляцию. "Мы увидели, что на фоне временного шока из-за повреждения производственных мощностей и снижения предложения топлива выросли инфляционные ожидания людей и бизнеса, компании перекладывали издержки в цены, инфляция выросла в устойчивой части до 5-6% в пересчете на год (хотя еще в первом полугодии она оценивалась в 4-5%)", - поясняет регулятор. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году
Центробанк сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на риски
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает регулятор.
"Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет. При этом мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году", - говорится в Telegram-канале регулятора.
Также ЦБ отмечает, что долгосрочный прогноз ключевой ставки был пересмотрен не из-за разовых факторов, а из-за их более устойчивых вторичных эффектов на инфляцию.
"Мы увидели, что на фоне временного шока из-за повреждения производственных мощностей и снижения предложения топлива выросли инфляционные ожидания людей и бизнеса, компании перекладывали издержки в цены, инфляция выросла в устойчивой части до 5-6% в пересчете на год (хотя еще в первом полугодии она оценивалась в 4-5%)", - поясняет регулятор.
Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.