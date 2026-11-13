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Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году
Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:56+0300
2026-11-13T20:02+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает регулятор. "Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет. При этом мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году", - говорится в Telegram-канале регулятора. Также ЦБ отмечает, что долгосрочный прогноз ключевой ставки был пересмотрен не из-за разовых факторов, а из-за их более устойчивых вторичных эффектов на инфляцию. "Мы увидели, что на фоне временного шока из-за повреждения производственных мощностей и снижения предложения топлива выросли инфляционные ожидания людей и бизнеса, компании перекладывали издержки в цены, инфляция выросла в устойчивой части до 5-6% в пересчете на год (хотя еще в первом полугодии она оценивалась в 4-5%)", - поясняет регулятор. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
19:56 13.11.2026 (обновлено: 20:02 13.11.2026)
 
Банк России сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году

Центробанк сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на риски

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году, несмотря на то, что риски для достижения таргета по инфляции увеличились, сообщает регулятор.
"Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет. При этом мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году", - говорится в Telegram-канале регулятора.
Также ЦБ отмечает, что долгосрочный прогноз ключевой ставки был пересмотрен не из-за разовых факторов, а из-за их более устойчивых вторичных эффектов на инфляцию.
"Мы увидели, что на фоне временного шока из-за повреждения производственных мощностей и снижения предложения топлива выросли инфляционные ожидания людей и бизнеса, компании перекладывали издержки в цены, инфляция выросла в устойчивой части до 5-6% в пересчете на год (хотя еще в первом полугодии она оценивалась в 4-5%)", - поясняет регулятор.
Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
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