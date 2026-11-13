https://1prime.ru/20261113/bank-875220049.html
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики - 13.11.2026, ПРАЙМ
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики, не ограничиваясь теми или иными группами, это позволяет точнее настраивать ключевую... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:15+0300
2026-11-13T20:15+0300
2026-11-13T20:15+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики, не ограничиваясь теми или иными группами, это позволяет точнее настраивать ключевую ставку, сообщил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы граждан.
"Банк России внимательно смотрит на инфляционные ожидания всех участников экономики. Мы не ограничиваемся какой-то одной группой: в нашем поле зрения одновременно находятся и граждане, и предприятия, и профессиональные аналитики, а также участники финансовых рынков. Ведь экономика - это единый организм, где действия одних участников неизбежно влияют на других", - сообщает регулятор, отвечая на вопрос, почему ЦБ при оценке инфляционных ожиданий отдает приоритет субъективным опросам населения и бизнеса, а не объективным рыночным индикаторам, таким как доходность ОФЗ.
"Анализируя через призму всех показателей и моделей внутренние мотивы общества (включая настроения рынка и его оценку жесткости текущих денежно-кредитных условий), мы можем точнее настраивать ключевую ставку", - уточняет ЦБ.
Регулятор отмечает, что опросы и рыночные оценки - это основные источники информации об инфляционных ожиданиях для любого центрального банка.
"Широкий спектр показателей инфляционных ожиданий особенно ценен для нас в периоды резких всплесков инфляции либо в кризисных эпизодах. Когда люди ждут высокой инфляции, они меняют свое экономическое поведение: спешат тратить накопления, совершают крупные покупки, пока все не подорожало, активнее берут новые кредиты", - уточняет регулятор.
Это подстегивает спрос и подталкивает цены вверх. Бизнес, в свою очередь, ориентируется на собственные ценовые ожидания, устанавливая цены на свои товары и услуги, добавляется в сообщении.
Банк России также отслеживает, как меняются ожидания с течением времени и насколько они отклоняются от исторических значений: например, сравнивает текущие показатели с теми, которые наблюдались в периоды устойчиво низкой инфляции.
"Поэтому важно смотреть не столько на сами номинальные значения, сколько на относительные уровни (повышены ли они по историческим меркам или остаются в пределах нормы)", - заключается в сообщении.
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банки, финансы, банк россии
Банки, Финансы, Банк России
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики
Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России учитывает инфляционные ожидания всех участников экономики, не ограничиваясь теми или иными группами, это позволяет точнее настраивать ключевую ставку, сообщил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы граждан.
"Банк России внимательно смотрит на инфляционные ожидания всех участников экономики. Мы не ограничиваемся какой-то одной группой: в нашем поле зрения одновременно находятся и граждане, и предприятия, и профессиональные аналитики, а также участники финансовых рынков. Ведь экономика - это единый организм, где действия одних участников неизбежно влияют на других", - сообщает регулятор, отвечая на вопрос, почему ЦБ при оценке инфляционных ожиданий отдает приоритет субъективным опросам населения и бизнеса, а не объективным рыночным индикаторам, таким как доходность ОФЗ.
"Анализируя через призму всех показателей и моделей внутренние мотивы общества (включая настроения рынка и его оценку жесткости текущих денежно-кредитных условий), мы можем точнее настраивать ключевую ставку", - уточняет ЦБ.
Регулятор отмечает, что опросы и рыночные оценки - это основные источники информации об инфляционных ожиданиях для любого центрального банка.
"Широкий спектр показателей инфляционных ожиданий особенно ценен для нас в периоды резких всплесков инфляции либо в кризисных эпизодах. Когда люди ждут высокой инфляции, они меняют свое экономическое поведение: спешат тратить накопления, совершают крупные покупки, пока все не подорожало, активнее берут новые кредиты", - уточняет регулятор.
Это подстегивает спрос и подталкивает цены вверх. Бизнес, в свою очередь, ориентируется на собственные ценовые ожидания, устанавливая цены на свои товары и услуги, добавляется в сообщении.
Банк России также отслеживает, как меняются ожидания с течением времени и насколько они отклоняются от исторических значений: например, сравнивает текущие показатели с теми, которые наблюдались в периоды устойчиво низкой инфляции.
"Поэтому важно смотреть не столько на сами номинальные значения, сколько на относительные уровни (повышены ли они по историческим меркам или остаются в пределах нормы)", - заключается в сообщении.