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Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей
Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей
Денежная база России в узком определении за неделю по состоянию на 6 ноября выросла до 23,006 триллиона рублей, вновь штурмуя этот уровень с 22,95 триллиона на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:33+0300
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финансы
россия
банк россии
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении за неделю по состоянию на 6 ноября выросла до 23,006 триллиона рублей, вновь штурмуя этот уровень с 22,95 триллиона на 30 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она выросла на 56,3 миллиарда рублей, или на 0,25%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона, однако по итогам последней недели месяца показатель отступил от этого уровня. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России, Экономика
Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей
ЦБ: денежная база России в узком определении за неделю выросла до 23,006 триллиона рублей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении за неделю по состоянию на 6 ноября выросла до 23,006 триллиона рублей, вновь штурмуя этот уровень с 22,95 триллиона на 30 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она выросла на 56,3 миллиарда рублей, или на 0,25%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона, однако по итогам последней недели месяца показатель отступил от этого уровня.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.