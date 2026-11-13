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Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей

Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении выросла на 56,3 миллиарда рублей

Денежная база России в узком определении за неделю по состоянию на 6 ноября выросла до 23,006 триллиона рублей, вновь штурмуя этот уровень с 22,95 триллиона на... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:33+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении за неделю по состоянию на 6 ноября выросла до 23,006 триллиона рублей, вновь штурмуя этот уровень с 22,95 триллиона на 30 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она выросла на 56,3 миллиарда рублей, или на 0,25%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. А в октябре была преодолена и отметка в 23 триллиона, однако по итогам последней недели месяца показатель отступил от этого уровня. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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