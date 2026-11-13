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Денежная база России в широком определении снизилась в октябре

Денежная база России в широком определении снизилась в октябре - 13.11.2026, ПРАЙМ

Денежная база России в широком определении снизилась в октябре

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 32,96 триллиона рублей с 32,98 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:28+0300

2026-11-13T17:28+0300

2026-11-13T17:28+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 ноября снизился до 32,96 триллиона рублей с 32,98 триллиона на 1 октября, сообщил Банк России. За месяц показатель, таким образом, уменьшился на 0,018 триллиона рублей, или на 0,05%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (22,454 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (6,126 триллиона), обязательные резервы (587,5 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,793 триллиона рублей).

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