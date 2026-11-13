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Итальянский ритейлер Benetton будет сокращать количество магазинов в России

Итальянский ритейлер Benetton будет сокращать количество магазинов в России - 13.11.2026, ПРАЙМ

Итальянский ритейлер Benetton будет сокращать количество магазинов в России

Итальянский ритейлер Benetton будет сокращать количество собственных магазинов в России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума "Строительная неделя... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T07:26+0300

2026-11-13T07:26+0300

2026-11-13T07:26+0300

бизнес

россия

mango

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КАЗАНЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Итальянский ритейлер Benetton будет сокращать количество собственных магазинов в России, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. Ранее СМИ писали, что Benetton пересматривает стратегию развития и перестал открывать собственные магазины в России. "Они в целом оптимизируют сеть уже с 2024 года. Сеть продолжает работать, но из 63 магазинов большая часть – партнерские. То есть они для себя эту механику уже приняли, и, скорее всего, это больше связано с ними самими, чем конкретно с Россией. Дальше нам стоит ожидать сокращения количества прямых магазинов", – сказала Кермедчиева. По ее словам, бренд будет переходить в большей степени на формат партнерской сети. "Например, как у Mango, у которых есть несколько крупных франчайзи, и они занимаются развитием. Думаю, что Benetton к этому же придет", – добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, mango