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Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде

Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде - 13.11.2026, ПРАЙМ

Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде

Четверо человек погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:25+0300

2026-11-13T09:25+0300

2026-11-13T09:26+0300

происшествия

общество

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россия

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ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Четверо человек погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано", - цитируют Бочарова в канале администрации региона на платформе "Макс".

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