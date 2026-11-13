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Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде
Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде - 13.11.2026, ПРАЙМ
Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде
Четверо человек погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:25+0300
2026-11-13T09:26+0300
происшествия
общество
волгоград
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Четверо человек погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано", - цитируют Бочарова в канале администрации региона на платформе "Макс".
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общество , волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, Общество , ВОЛГОГРАД, Волгоградская область, РОССИЯ
09:25 13.11.2026 (обновлено: 09:26 13.11.2026)
 
Четыре человека погибли из-за атаки беспилотников на промзону в Волгограде

Бочаров: четверо погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на промзону в Волгограде

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ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Четверо человек погибли, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано", - цитируют Бочарова в канале администрации региона на платформе "Макс".
 
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