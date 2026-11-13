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Бессент усомнился в способности Nvidia предотвращать поставки чипов в Китай

Бессент усомнился в способности Nvidia предотвращать поставки чипов в Китай - 13.11.2026, ПРАЙМ

Бессент усомнился в способности Nvidia предотвращать поставки чипов в Китай

Глава минфина США Скотт Бессент усомнился в способности технологической компании Nvidia принимать меры для предотвращения незаконных поставок чипов в Китай. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:53+0300

2026-11-13T17:53+0300

2026-11-13T17:53+0300

технологии

мировая экономика

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кнр

скотт бессент

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cnbc

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент усомнился в способности технологической компании Nvidia принимать меры для предотвращения незаконных поставок чипов в Китай. "Ну, я не буду гадать, какими будут последствия, но скажем так: если это действительно происходило, значит, в компании не было надежных механизмов контроля", - сказал Бессент каналу CNBC. Бессент также считает, что любой сотрудник компании, который мог быть причастен к потенциальным утечкам микрочипов в Китай, должен понести ответственность. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Ранее портал Axios сообщал, что Бессент предъявил претензии министру торговли США Говарду Латнику из-за того, что компания Megaspeed, являющаяся клиентом Nvidia, не была включена в санкционный список ведомства. По данным портала, Латник заранее получил предупреждение о связи Хуанга с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку, однако затягивал введение ограничений из опасений обострения торгового конфликта с КНР.

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технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент, nvidia, минфин сша, cnbc