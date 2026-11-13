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Биткоин может опуститься до 65 тысяч долларов в ближайший месяц

Биткоин может опуститься до 65 тысяч долларов в ближайший месяц - 13.11.2026, ПРАЙМ

Биткоин может опуститься до 65 тысяч долларов в ближайший месяц

Цена биткоин может опуститься до 65 тысяч долларов в ближайший месяц из-за ожиданий увеличения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:45+0300

2026-11-13T14:45+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цена биткоин может опуститься до 65 тысяч долларов в ближайший месяц из-за ожиданий увеличения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) в США и перетока капитала в другие активы, рассказал РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. Ранее в пятницу стоимость биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов - впервые этой осенью. А совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала примерно на 80 миллиардов долларов, или на 3%, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Бредихин предполагает, что такая слабая динамика может продлиться в течение следующих двух-четырех недель, и снижение котировок биткоина может достичь 65 тысяч долларов. Ключевой причиной снижения криптовалютного рынка стало сочетание макроэкономических и рыночных данных. "Общий индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,4%, превысив прогноз в 0,3%, в то время как базовый CPI увеличился на 0,3% против ожидаемых 0,2%", - отметил эксперт. По его словам, рынок воспринял эти данные как основание для дальнейшего ужесточения политики ФРС. "Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4,00–4,25% составляет 95%. Оставшиеся 5% предполагают повышение сразу на 50 базисных пунктов", - пояснил Бредихин. А пересмотр ожиданий приводит к переоценке криптовалютного рынка из-за его высокой чувствительности к безрисковой доходности. Давление усиливает и коррекция технологического сектора. "За последние три недели спотовые ETF потеряли более 4 миллиардов долларов капитала. Фактически с начала сентября нетто-притоки остаются околонулевыми", - рассказал аналитик. Безрисковая доходность на долговом рынке остается высокой и привлекает консервативных инвесторов, а инвесторы, склонные к риску, предпочитают акции технологических компаний. "Криптовалюты, не генерирующие денежный поток через дивиденды и купоны, пока остаются аутсайдерами", - считает Бредихин. Однако списывать со счетов криптовалюты рано, отмечает он. Так, нефть американской марки WTI подешевела с конца октября со 106 долларов почти на 20%, до 88 долларов за баррель, и это снижение может отразиться на ноябрьской статистике инфляции в стране. "Если следующего витка роста цен на нефть не будет, инфляционные данные окажутся умеренными, что может сгладить решение ФРС", - пояснил эксперт. Дополнительное давление на рынок может оказать выход на биржу (IPO) компании Anthropic, ожидаемое 18 ноября. "Компания рассчитывает привлечь 90 миллиардов долларов, и по мере приближения к дате размещения может возникнуть дефицит ликвидности", - предупредил Бредихин. Альткоины при этом демонстрируют более слабую динамику, так как капитал из спотовых альткоиновых ETF перетекает в биткоин. "Биткоин за счет "каннибализации" прочего криптовалютного рынка остается более стабильным и показывает меньшую волатильность, чем акции технологических компаний США", - заключил аналитик.

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финансы, сша, coinmarketcap, cpi