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Росимущество просит суд отменить арест недвижимости Блиновской в Москве - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Росимущество просит суд отменить арест недвижимости Блиновской в Москве
Росимущество просит суд отменить арест недвижимости Блиновской в Москве - 13.11.2026, ПРАЙМ
Росимущество просит суд отменить арест недвижимости Блиновской в Москве
Столичное подразделение Росимущества просит арбитражный суд Москвы отменить обеспечительные меры в деле о банкротстве Елены Блиновской в виде ареста... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:26+0300
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Столичное подразделение Росимущества просит арбитражный суд Москвы отменить обеспечительные меры в деле о банкротстве Елены Блиновской в виде ареста принадлежащей ей и ее мужу Алексею Блиновскому московской недвижимости и запрета сделок с нею, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в феврале 2025 года по заявлению финансового управляющего "королевы марафонов" Марии Ознобихиной наложил арест на три принадлежащих Блиновской помещения в Москве, в ЖК "Донской Олимп" на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей). Кроме того, арест был наложен на другое имущество Блиновской – на земельный участок и здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей). Также в феврале прошлого года суд арестовал имущество Блиновского - 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. В Москве арест был наложен на квартиру в "Донском Олимпе", две квартиры на набережной Марка Шагала и шесть машиномест. Под арестом оказались денежные средства Блиновского в пределах более 1,4 миллиарда рублей на счетах в Сбербанке, Т-Банке, "Цифра банке", Ситибанке, ВТБ, Фора-банке за исключением прожиточного минимума на него и четверых детей. Суд арестовал также доли Блиновского в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, инвестиционный пай в фонде "РСХБ - Фонд Золото", мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ. Все недвижимое имущество Блиновских ранее было конфисковано в пользу государства в рамках уголовного дела Блиновской. С объектов недвижимости Блиновского в Ярославской и Костромской областях арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры 9 ноября. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
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бизнес, россия, финансы, москва, ялта, крым, сбербанк, ситибанк, втб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, ЯЛТА, КРЫМ, Сбербанк, Ситибанк, ВТБ
16:26 13.11.2026
 
Росимущество просит суд отменить арест недвижимости Блиновской в Москве

Росимущество просит суд отменить обеспечительные меры в деле о банкротстве Блиновской

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Столичное подразделение Росимущества просит арбитражный суд Москвы отменить обеспечительные меры в деле о банкротстве Елены Блиновской в виде ареста принадлежащей ей и ее мужу Алексею Блиновскому московской недвижимости и запрета сделок с нею, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд в феврале 2025 года по заявлению финансового управляющего "королевы марафонов" Марии Ознобихиной наложил арест на три принадлежащих Блиновской помещения в Москве, в ЖК "Донской Олимп" на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей).
Кроме того, арест был наложен на другое имущество Блиновской – на земельный участок и здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).
Также в феврале прошлого года суд арестовал имущество Блиновского - 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. В Москве арест был наложен на квартиру в "Донском Олимпе", две квартиры на набережной Марка Шагала и шесть машиномест.
Под арестом оказались денежные средства Блиновского в пределах более 1,4 миллиарда рублей на счетах в Сбербанке, Т-Банке, "Цифра банке", Ситибанке, ВТБ, Фора-банке за исключением прожиточного минимума на него и четверых детей.
Суд арестовал также доли Блиновского в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, инвестиционный пай в фонде "РСХБ - Фонд Золото", мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ.
Все недвижимое имущество Блиновских ранее было конфисковано в пользу государства в рамках уголовного дела Блиновской.
С объектов недвижимости Блиновского в Ярославской и Костромской областях арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры 9 ноября.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
 
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