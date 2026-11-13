https://1prime.ru/20261113/bmw-875222012.html
BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания
BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания - 13.11.2026, ПРАЙМ
BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания
Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America - отзывает более 720 тысяч своих автомобилей в США в связи с риском возгорания, следует из сообщения | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:49+0300
2026-11-13T21:49+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America - отзывает более 720 тысяч своих автомобилей в США в связи с риском возгорания, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах страны (NHTSA). "BMW of North America объявило отзыв 720 796 автомобилей с требованием парковать их на улице из-за риска возгорания, когда машина стоит заглушенной. Эти автомобили уже отзывались в 2024 году из-за неисправности водяного насоса и должны пройти повторный ремонт", - говорится в заявлении NHTSA. По информации ведомства, мера затронет отдельные модификации автомобилей BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, а также моделей X1, X3, X4, X5 и Z4 2012-2018 модельных годов, которые были выпущены с водяным насосом, разъем которого со временем может подвергаться износу материала, что может привести к попаданию влаги и короткому замыканию. "Если у вас один из этих автомобилей, паркуйте его на улице, вдали от зданий и других транспортных средств, до тех пор, пока он не будет отремонтирован", - говорится в заявлении.
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бизнес, сша, bmw, x5 retail group, bmw x5
Бизнес, США, BMW, X5 Retail Group, BMW X5
BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания
NHTSA: BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America - отзывает более 720 тысяч своих автомобилей в США в связи с риском возгорания, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах страны (NHTSA).
"BMW of North America объявило отзыв 720 796 автомобилей с требованием парковать их на улице из-за риска возгорания, когда машина стоит заглушенной. Эти автомобили уже отзывались в 2024 году из-за неисправности водяного насоса и должны пройти повторный ремонт", - говорится в заявлении NHTSA.
По информации ведомства, мера затронет отдельные модификации автомобилей BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, а также моделей X1, X3, X4, X5 и Z4 2012-2018 модельных годов, которые были выпущены с водяным насосом, разъем которого со временем может подвергаться износу материала, что может привести к попаданию влаги и короткому замыканию.
"Если у вас один из этих автомобилей, паркуйте его на улице, вдали от зданий и других транспортных средств, до тех пор, пока он не будет отремонтирован", - говорится в заявлении.