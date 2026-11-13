https://1prime.ru/20261113/bmw-875222012.html

BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания

BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания - 13.11.2026, ПРАЙМ

BMW отзывает более 720 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания

Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America - отзывает более 720 тысяч своих автомобилей в США в связи с риском возгорания, следует из сообщения | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:49+0300

2026-11-13T21:49+0300

2026-11-13T22:00+0300

бизнес

сша

bmw

x5 retail group

bmw x5

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875222012.jpg?1794596450

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America - отзывает более 720 тысяч своих автомобилей в США в связи с риском возгорания, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах страны (NHTSA). "BMW of North America объявило отзыв 720 796 автомобилей с требованием парковать их на улице из-за риска возгорания, когда машина стоит заглушенной. Эти автомобили уже отзывались в 2024 году из-за неисправности водяного насоса и должны пройти повторный ремонт", - говорится в заявлении NHTSA. По информации ведомства, мера затронет отдельные модификации автомобилей BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, а также моделей X1, X3, X4, X5 и Z4 2012-2018 модельных годов, которые были выпущены с водяным насосом, разъем которого со временем может подвергаться износу материала, что может привести к попаданию влаги и короткому замыканию. "Если у вас один из этих автомобилей, паркуйте его на улице, вдали от зданий и других транспортных средств, до тех пор, пока он не будет отремонтирован", - говорится в заявлении.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, bmw, x5 retail group, bmw x5