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Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа

Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа - 13.11.2026, ПРАЙМ

Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа

Среди стран Евросоюза Болгария в сентябре текущего года впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа, свидетельствуют данные Евростата, которые... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:08+0300

2026-11-13T14:08+0300

2026-11-13T14:18+0300

газ

франция

венгрия

болгария

ес

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Среди стран Евросоюза Болгария в сентябре текущего года впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, по итогам сентября 2026 года первые места по импорту природного газа у России, как и месяцем ранее, заняли Франция и Венгрия. Франция закупила СПГ на 335,8 миллиона евро, что на треть больше, чем в августе, и в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Венгрия нарастила закупку трубопроводного газа на 14% и 12% соответственно - до 260,7 миллиона евро. Болгария, впервые вошедшая в тройку основных покупателей российского природного газа среди членов ЕС, импортировала его по трубе на 229,7 миллиона евро. За месяц рост поставок составил 40%, а в годовом выражении - 2,7 раза. Четвертой стала Греция с 165,5 миллиона евро, в годовом выражении она увеличила импорт газа по трубе в 1,9 раза, а в месячном - сократила на 7%. На пятое место поднялась Словакия, чей импорт СПГ вырос в годовом выражении втрое, а в месячном - на 19%, до 127 миллионов евро. Также в сентябре среди стран ЕС российский газ шел в Нидерланды - 106,9 миллиона евро (рост на 26% к августу и на 8% в годовом выражении) и в Португалию - 55,5 миллиона евро.

франция

венгрия

болгария

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газ, франция, венгрия, болгария, ес