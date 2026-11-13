Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/bolgarija-875203843.html
Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа
Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа - 13.11.2026, ПРАЙМ
Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа
Среди стран Евросоюза Болгария в сентябре текущего года впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа, свидетельствуют данные Евростата, которые... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:08+0300
2026-11-13T14:18+0300
газ
франция
венгрия
болгария
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875203843.jpg?1794568720
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Среди стран Евросоюза Болгария в сентябре текущего года впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, по итогам сентября 2026 года первые места по импорту природного газа у России, как и месяцем ранее, заняли Франция и Венгрия. Франция закупила СПГ на 335,8 миллиона евро, что на треть больше, чем в августе, и в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Венгрия нарастила закупку трубопроводного газа на 14% и 12% соответственно - до 260,7 миллиона евро. Болгария, впервые вошедшая в тройку основных покупателей российского природного газа среди членов ЕС, импортировала его по трубе на 229,7 миллиона евро. За месяц рост поставок составил 40%, а в годовом выражении - 2,7 раза. Четвертой стала Греция с 165,5 миллиона евро, в годовом выражении она увеличила импорт газа по трубе в 1,9 раза, а в месячном - сократила на 7%. На пятое место поднялась Словакия, чей импорт СПГ вырос в годовом выражении втрое, а в месячном - на 19%, до 127 миллионов евро. Также в сентябре среди стран ЕС российский газ шел в Нидерланды - 106,9 миллиона евро (рост на 26% к августу и на 8% в годовом выражении) и в Португалию - 55,5 миллиона евро.
франция
венгрия
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, франция, венгрия, болгария, ес
Газ, ФРАНЦИЯ, ВЕНГРИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС
14:08 13.11.2026 (обновлено: 14:18 13.11.2026)
 
Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа

Евростат: Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Среди стран Евросоюза Болгария в сентябре текущего года впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по итогам сентября 2026 года первые места по импорту природного газа у России, как и месяцем ранее, заняли Франция и Венгрия. Франция закупила СПГ на 335,8 миллиона евро, что на треть больше, чем в августе, и в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Венгрия нарастила закупку трубопроводного газа на 14% и 12% соответственно - до 260,7 миллиона евро.
Болгария, впервые вошедшая в тройку основных покупателей российского природного газа среди членов ЕС, импортировала его по трубе на 229,7 миллиона евро. За месяц рост поставок составил 40%, а в годовом выражении - 2,7 раза.
Четвертой стала Греция с 165,5 миллиона евро, в годовом выражении она увеличила импорт газа по трубе в 1,9 раза, а в месячном - сократила на 7%. На пятое место поднялась Словакия, чей импорт СПГ вырос в годовом выражении втрое, а в месячном - на 19%, до 127 миллионов евро.
Также в сентябре среди стран ЕС российский газ шел в Нидерланды - 106,9 миллиона евро (рост на 26% к августу и на 8% в годовом выражении) и в Португалию - 55,5 миллиона евро.
 
ГазФРАНЦИЯВЕНГРИЯБОЛГАРИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала