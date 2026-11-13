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В Euroclear предупредили о последствиях изъятия российских активов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Euroclear предупредили о последствиях изъятия российских активов
В Euroclear предупредили о последствиях изъятия российских активов - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Euroclear предупредили о последствиях изъятия российских активов
Финансовое бремя возможных последствий изъятия замороженных российских активов может в конечном счете лечь на обычных бельгийских налогоплательщиков,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:40+0300
2026-11-13T10:44+0300
финансы
брюссель
украина
бельгия
euroclear
ес
банк россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Финансовое бремя возможных последствий изъятия замороженных российских активов может в конечном счете лечь на обычных бельгийских налогоплательщиков, предупредила глава депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Soir. "В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться наши акционеры. Но поскольку бельгийское государство входит в их число, - привлечение налогоплательщиков станет крайней мерой", - заявила Урбен. По ее словам, никакой уровень собственного капитала не позволит Euroclear выдержать одностороннюю конфискацию или принудительную передачу российских средств, составляющих более 80% баланса депозитария. Она подчеркнула, что основная угроза исходит от поспешных неграмотных законодательных инициатив Брюсселя, которые могут привести к масштабным судебным разбирательствам и ответным мерам России. В Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. Евросоюз рассматривает различные варианты их использования для финансирования Украины, несмотря на категорические возражения Бельгии. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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финансы, брюссель, украина, бельгия, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Брюссель, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Euroclear, ЕС, Банк России
10:40 13.11.2026 (обновлено: 10:44 13.11.2026)
 
В Euroclear предупредили о последствиях изъятия российских активов

Euroclear: налогоплательщиков Бельгии могут заставить расплачиваться за российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Финансовое бремя возможных последствий изъятия замороженных российских активов может в конечном счете лечь на обычных бельгийских налогоплательщиков, предупредила глава депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Soir.
"В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться наши акционеры. Но поскольку бельгийское государство входит в их число, - привлечение налогоплательщиков станет крайней мерой", - заявила Урбен.
По ее словам, никакой уровень собственного капитала не позволит Euroclear выдержать одностороннюю конфискацию или принудительную передачу российских средств, составляющих более 80% баланса депозитария.
Она подчеркнула, что основная угроза исходит от поспешных неграмотных законодательных инициатив Брюсселя, которые могут привести к масштабным судебным разбирательствам и ответным мерам России.
В Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. Евросоюз рассматривает различные варианты их использования для финансирования Украины, несмотря на категорические возражения Бельгии.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
ФинансыБрюссельУКРАИНАБЕЛЬГИЯEuroclearЕСБанк России
 
 
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