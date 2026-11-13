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Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года
Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года - 13.11.2026, ПРАЙМ
Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года
Три бренда из стран - участников и партнеров БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:25+0300
2026-11-13T04:25+0300
2026-11-13T04:25+0300
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КАЗАНЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Три бренда из стран - участников и партнеров БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.
"Только шесть марок офлайн-розницы дебютировали в России в 2026 году, три из них – из стран БРИКС. Это китайский бренд электроники и бытовой техники TCL, китайский оператор развлечений Much Fun и вьетнамский ритейлер детских товаров Gustavo Gano", – перечислила она.
Кермедчиева отметила, что присутствие стран БРИКС заметнее растет в другой форме – они чаще стали входить в состав российских компаний, особенно Китай. То есть бренд не полностью из страны БРИКС, а имеет часть капитала из государства, входящего в объединение, объяснила она.
При этом российские бренды активнее осваивают эти страны. По словам Кермедчиевой, крупнейшие в России модные федеральные сети серьезно рассматривают выходы в Бразилию. Кроме того, российские марки из фешен-сегмента продолжают свою экспансию в ОАЭ, в частности 12 Storeez и Lime открывают там новые магазины.
"Происходит тихая структурная перестройка торговых связей. Если раньше у нас была история с западными брендами, то сейчас реструктуризация торговых связей идет в сторону юга и востока. Там проживает огромное количество людей, а некоторые российские бренды уже созрели, чтобы осваивать эти рынки", – добавила эксперт АТЭР.
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бизнес, россия, китай, бразилия, оаэ
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, ОАЭ
Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года
Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года
КАЗАНЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Три бренда из стран - участников и партнеров БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.
"Только шесть марок офлайн-розницы дебютировали в России в 2026 году, три из них – из стран БРИКС. Это китайский бренд электроники и бытовой техники TCL, китайский оператор развлечений Much Fun и вьетнамский ритейлер детских товаров Gustavo Gano", – перечислила она.
Кермедчиева отметила, что присутствие стран БРИКС заметнее растет в другой форме – они чаще стали входить в состав российских компаний, особенно Китай. То есть бренд не полностью из страны БРИКС, а имеет часть капитала из государства, входящего в объединение, объяснила она.
При этом российские бренды активнее осваивают эти страны. По словам Кермедчиевой, крупнейшие в России модные федеральные сети серьезно рассматривают выходы в Бразилию. Кроме того, российские марки из фешен-сегмента продолжают свою экспансию в ОАЭ, в частности 12 Storeez и Lime открывают там новые магазины.
"Происходит тихая структурная перестройка торговых связей. Если раньше у нас была история с западными брендами, то сейчас реструктуризация торговых связей идет в сторону юга и востока. Там проживает огромное количество людей, а некоторые российские бренды уже созрели, чтобы осваивать эти рынки", – добавила эксперт АТЭР.