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Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года

Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года - 13.11.2026, ПРАЙМ

Три бренда из стран БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала года

Три бренда из стран - участников и партнеров БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T04:25+0300

2026-11-13T04:25+0300

2026-11-13T04:25+0300

бизнес

россия

китай

бразилия

оаэ

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КАЗАНЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Три бренда из стран - участников и партнеров БРИКС вышли на российский рынок ритейла с начала 2026 года, рассказала РИА Недвижимость в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС" эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. "Только шесть марок офлайн-розницы дебютировали в России в 2026 году, три из них – из стран БРИКС. Это китайский бренд электроники и бытовой техники TCL, китайский оператор развлечений Much Fun и вьетнамский ритейлер детских товаров Gustavo Gano", – перечислила она. Кермедчиева отметила, что присутствие стран БРИКС заметнее растет в другой форме – они чаще стали входить в состав российских компаний, особенно Китай. То есть бренд не полностью из страны БРИКС, а имеет часть капитала из государства, входящего в объединение, объяснила она. При этом российские бренды активнее осваивают эти страны. По словам Кермедчиевой, крупнейшие в России модные федеральные сети серьезно рассматривают выходы в Бразилию. Кроме того, российские марки из фешен-сегмента продолжают свою экспансию в ОАЭ, в частности 12 Storeez и Lime открывают там новые магазины. "Происходит тихая структурная перестройка торговых связей. Если раньше у нас была история с западными брендами, то сейчас реструктуризация торговых связей идет в сторону юга и востока. Там проживает огромное количество людей, а некоторые российские бренды уже созрели, чтобы осваивать эти рынки", – добавила эксперт АТЭР.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, бразилия, оаэ