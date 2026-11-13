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Bloomberg: стоимость китайской ByteDance оценили в 400 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: стоимость китайской ByteDance оценили в 400 миллиардов долларов
Bloomberg: стоимость китайской ByteDance оценили в 400 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: стоимость китайской ByteDance оценили в 400 миллиардов долларов
Инвесторы оценили стоимость китайской ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, в 400 миллиардов долларов, в то время как компания планирует выкупить акции на | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:13+0300
2026-11-13T10:13+0300
акции
бизнес
рынок
bytedance
tiktok
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875190053.jpg?1794554028
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы оценили стоимость китайской ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, в 400 миллиардов долларов, в то время как компания планирует выкупить акции на сумму в 6 миллиардов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ByteDance Ltd. планирует выкупить у инвесторов акции на сумму до 6 миллиардов долларов при оценке компании в 400 миллиардов долларов, что на 20% превышает показатели аналогичной программы, реализованной год назад, по словам источников, ознакомившихся с предложением", - передает Блумберг. Агентство указывает, что стоимость одной акции составляет 241,35 доллара. Отмечается также, что компания предложила отложить до декабря 2030 года проведение первичного публичного размещения акций (IPO), либо предоставить до этого срока внешним акционерам право выкупить обратно все свои пакеты акций. Представитель ByteDance отказался дать агентству комментарий о возможной инициативе.
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акции, бизнес, рынок, bytedance, tiktok
Акции, Бизнес, Рынок, ByteDance, TikTok
10:13 13.11.2026
 
Bloomberg: стоимость китайской ByteDance оценили в 400 миллиардов долларов

Bloomberg: инвесторы оценили стоимость китайской ByteDance в 400 миллиардов долларов

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы оценили стоимость китайской ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, в 400 миллиардов долларов, в то время как компания планирует выкупить акции на сумму в 6 миллиардов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ByteDance Ltd. планирует выкупить у инвесторов акции на сумму до 6 миллиардов долларов при оценке компании в 400 миллиардов долларов, что на 20% превышает показатели аналогичной программы, реализованной год назад, по словам источников, ознакомившихся с предложением", - передает Блумберг.
Агентство указывает, что стоимость одной акции составляет 241,35 доллара.
Отмечается также, что компания предложила отложить до декабря 2030 года проведение первичного публичного размещения акций (IPO), либо предоставить до этого срока внешним акционерам право выкупить обратно все свои пакеты акций.
Представитель ByteDance отказался дать агентству комментарий о возможной инициативе.
 
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