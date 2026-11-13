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Конец бума ИИ: скандал вокруг Nvidia грозит неожиданными последствиями

Конец бума ИИ: скандал вокруг Nvidia грозит неожиданными последствиями - 13.11.2026, ПРАЙМ

Конец бума ИИ: скандал вокруг Nvidia грозит неожиданными последствиями

Юго-Восточная Азия рискует столкнуться с ужесточением американских правил экспорта и использования мощных чипов, что может затормозить бум ИИ в регионе, пишет... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:59+0300

2026-11-13T16:59+0300

2026-11-13T16:59+0300

мировая экономика

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индонезия

чипы

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Юго-Восточная Азия рискует столкнуться с ужесточением американских правил экспорта и использования мощных чипов, что может затормозить бум ИИ в регионе, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, поводом стал скандал вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга и его романа с предполагаемой китайской шпионкой, работавшей в компании со связями в Сингапуре и Малайзии. Это усилило контроль за поставками и использованием чипов, находящихся под ограничениями США, для Юго-Восточной Азии."Законодательство, которое может быть принято к концу года, могло бы включать более жесткие ограничения на продажу высокотехнологичных чипов в зарубежные страны", — считает Bloomberg.Кроме того, министерство торговли США рассматривает новые экспортные правила и требования к лицензированию для Малайзии, Таиланда, Индонезии и Сингапура, сообщает The Wall Street Journal."Это ослабит спрос на вычислительные мощности для ИИ в существующих и будущих дата-центрах Юго-Восточной Азии", — приводит Bloomberg слова бывшего замминистра торговли Малайзии Он Киан Мина.По его словам, основная тяжесть падения спроса придется на Малайзию, но это может затронуть Таиланд и Индонезию, а также Сингапур. При этом правительствам региона будет сложно смягчить последствия введения нового закона.Агентство подчеркивает, что дата-центры стали неожиданным драйвером роста для Юго-Восточной Азии в этом году наряду с экспортом полупроводников и связанной с ИИ продукции, компенсируя давление высоких цен на нефть и ставок. По оценке Goldman Sachs, мощность дата-центров региона за пять лет вырастет вчетверо, а крупнейшим хабом АСЕАН к 2030 году станет малайзийский штат Джохор.

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сингапур

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мировая экономика, малайзия, сингапур, сша, nvidia, таиланд, юго-восточная азия, индонезия, чипы, ии, искусственный интеллект