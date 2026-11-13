https://1prime.ru/20261113/defitsit-875201370.html

Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза

Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза - 13.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза

Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита августа в 16,6 миллиарда евро... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:19+0300

2026-11-13T13:19+0300

2026-11-13T14:05+0300

мировая экономика

финансы

евростат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875201370.jpg?1794567920

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита августа в 16,6 миллиарда евро (первоначально - 16,1 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали, дефицит на уровне в 4,5 миллиарда евро.Экспорт товаров из еврозоны в сентябре вырос на 6% в годовом выражении, до 272,7 миллиарда евро, а импорт поднялся на 16,1%, до 283 миллиардов.В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в сентябре составил 16,8 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита в 25,3 миллиарда евро месяцем ранее (первоначально - 25,2 миллиарда евро).Экспорт товаров из ЕС в сентябре увеличился на 4,7% в годовом выражении, до 240,1 миллиарда евро, импорт подскочил на 17,9%, до 256,9 миллиарда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, евростат