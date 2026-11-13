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Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза
Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза - 13.11.2026, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита августа в 16,6 миллиарда евро... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:19+0300
2026-11-13T14:05+0300
мировая экономика
финансы
евростат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875201370.jpg?1794567920
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита августа в 16,6 миллиарда евро (первоначально - 16,1 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали, дефицит на уровне в 4,5 миллиарда евро.Экспорт товаров из еврозоны в сентябре вырос на 6% в годовом выражении, до 272,7 миллиарда евро, а импорт поднялся на 16,1%, до 283 миллиардов.В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в сентябре составил 16,8 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита в 25,3 миллиарда евро месяцем ранее (первоначально - 25,2 миллиарда евро).Экспорт товаров из ЕС в сентябре увеличился на 4,7% в годовом выражении, до 240,1 миллиарда евро, импорт подскочил на 17,9%, до 256,9 миллиарда.
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мировая экономика, финансы, евростат
Мировая экономика, Финансы, Евростат
13:19 13.11.2026 (обновлено: 14:05 13.11.2026)
 
Дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре оказался хуже прогноза

Евростат: дефицит торгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 млрд евро

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 10,3 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита августа в 16,6 миллиарда евро (первоначально - 16,1 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали, дефицит на уровне в 4,5 миллиарда евро.
Экспорт товаров из еврозоны в сентябре вырос на 6% в годовом выражении, до 272,7 миллиарда евро, а импорт поднялся на 16,1%, до 283 миллиардов.
В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса в сентябре составил 16,8 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита в 25,3 миллиарда евро месяцем ранее (первоначально - 25,2 миллиарда евро).
Экспорт товаров из ЕС в сентябре увеличился на 4,7% в годовом выражении, до 240,1 миллиарда евро, импорт подскочил на 17,9%, до 256,9 миллиарда.
 
Мировая экономикаФинансыЕвростат
 
 
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