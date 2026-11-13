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В Германии выросли оптовые цены на табак, семена и корма для животных

В Германии выросли оптовые цены на табак, семена и корма для животных - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Германии выросли оптовые цены на табак, семена и корма для животных

Индекс цен на оптовые закупки табачного сырья, семян для посевов, зерна и кормов для животных в Германии вырос более чем на 20% в годовом выражении по итогам... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:00+0300

2026-11-13T14:00+0300

2026-11-13T14:00+0300

мировая экономика

германия

ближний восток

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destatis

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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс цен на оптовые закупки табачного сырья, семян для посевов, зерна и кормов для животных в Германии вырос более чем на 20% в годовом выражении по итогам октября, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Значительное влияние на динамику (оптовых цен – ред.) по сравнению с предыдущим годом оказал рост цен в оптовой торговле зерном, сырым табаком, семенами и кормами (+21,2 % по сравнению с октябрем 2025 года, +0,7 % по сравнению с сентябрем 2026 года)", - говорится в пресс-релизе. Но еще значительнее остается рост индекса оптовых цен на нефтепродукты - 47,6% за год, хотя его темпы снижаются (лишь 0,9% за октябрь). Бюро также обратило внимание на рост оптовых цен на химическую продукцию. В годовом выражении он составил 18,6%, а в месячном – 1,1%. Оптовые цены также выросли в области руд цветных металлов, самих цветных металлов и полуфабрикатов из них. В годовом выражении этот показатель показал рост на 13,8%, говорится в сообщении Destatis. Общий индекс оптовых цен в Германии за год увеличился на 8,8%. Бюро отметило, что в последний раз более высокий уровень цен был зафиксирован по итогам февраля 2023 года - 9,5%. По данным Destatis, основной причиной роста цен по-прежнему остается конфликт на Ближнем Востоке. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

германия

ближний восток

иран

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мировая экономика, германия, ближний восток, иран, destatis