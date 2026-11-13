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Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за III квартал до 32%

Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за III квартал до 32% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Доля нерезидентов в евробондах РФ снизилась за III квартал до 32%

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ уменьшилась за третий квартал текущего года на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 32%,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:10+0300

2026-11-13T17:10+0300

2026-11-13T17:35+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ уменьшилась за третий квартал текущего года на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 32%, свидетельствуют данные Банка России. А совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября в номинальном выражении снизился до 8,872 миллиарда долларов с 8,899 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).

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рынок, финансы, россия, банк россии