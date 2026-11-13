https://1prime.ru/20261113/downdetector-875202922.html
Пользователи сообщают о сбоях в работе Claude AI
Пользователи сообщают о сбоях в работе Claude AI - 13.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи сообщают о сбоях в работе Claude AI
Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:54+0300
2026-11-13T13:54+0300
2026-11-13T13:54+0300
технологии
германия
франция
великобритания
downdetector
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 12.48 мск. Наибольшее число жалоб поступило из Германии (4,1 тысячи), Франции (3,5 тысячи) и Великобритании (3,1 тысячи). Порядка 3 тысяч жалоб поступило от пользователей из Индии, 2,5 тысячи - из Нидерландов. Также сбои отмечаются в США, Италии, Испании, Японии, Австралии, Бразилии и других странах. В основном пользователи жалуются на проблемы с авторизацией и работу чат-бота Claude, а также на сбои мобильного приложения. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию "больших" языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, германия, франция, великобритания, downdetector
Технологии, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Downdetector
Пользователи сообщают о сбоях в работе Claude AI
Downdetector: пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота Claude AI