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Эксперт рассказал, как ИИ-агенты смогут стать одним из каналов выбора услуг - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как ИИ-агенты смогут стать одним из каналов выбора услуг
Эксперт рассказал, как ИИ-агенты смогут стать одним из каналов выбора услуг - 13.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как ИИ-агенты смогут стать одним из каналов выбора услуг
ИИ-агенты смогут стать одним из основных каналов выбора услуг, поэтому компаниям необходимо делать свои предложения доступными для этой технологии, рассказал... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:36+0300
2026-11-13T20:36+0300
технологии
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875220818.jpg?1794591394
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты смогут стать одним из основных каналов выбора услуг, поэтому компаниям необходимо делать свои предложения доступными для этой технологии, рассказал РИА Новости основатель и партнер Data Insight Федор Вирин. "Компаниям сферы услуг уже сейчас необходимо задуматься о том, как сделать свои предложения доступными для ИИ-агентов, которые в перспективе могут стать одним из основных каналов выбора исполнителей", - сказал он. Эксперт отметил, что услуги для потребителя условно делятся на две категории: регулярные, для которых уже есть проверенный исполнитель, например репетитор, няня или косметолог, и новые, когда специалиста приходится искать с нуля. Именно во втором случае ИИ-агенты могут существенно изменить потребительский опыт. При этом, по мнению Вирина, массовое распространение таких сценариев будет зависеть от того, насколько пользователи научатся доверять ИИ самостоятельное выполнение задач. "Пока потребители не привыкли формулировать поручения автономным агентам, поэтому в перспективе могут появиться типовые сценарии: человеку достаточно будет выбрать нужную услугу и указать основные параметры", - уточнил он. Для бизнеса, по его словам, развитие ИИ-агентов означает необходимость пересмотреть подход к привлечению клиентов. "Раньше бизнесу было важно, чтобы его находили через поисковые системы и онлайн-каталоги. Теперь компаниям предстоит научиться быть заметными для ИИ-агентов, которые будут искать исполнителей и сравнивать предложения от имени пользователей", - заключил он.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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технологии, финансы
Технологии, Финансы
20:36 13.11.2026
 
Эксперт рассказал, как ИИ-агенты смогут стать одним из каналов выбора услуг

Эксперт Вирин: ИИ-агенты могут стать одним из основных каналов выбора услуг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ИИ-агенты смогут стать одним из основных каналов выбора услуг, поэтому компаниям необходимо делать свои предложения доступными для этой технологии, рассказал РИА Новости основатель и партнер Data Insight Федор Вирин.
"Компаниям сферы услуг уже сейчас необходимо задуматься о том, как сделать свои предложения доступными для ИИ-агентов, которые в перспективе могут стать одним из основных каналов выбора исполнителей", - сказал он.
Эксперт отметил, что услуги для потребителя условно делятся на две категории: регулярные, для которых уже есть проверенный исполнитель, например репетитор, няня или косметолог, и новые, когда специалиста приходится искать с нуля. Именно во втором случае ИИ-агенты могут существенно изменить потребительский опыт.
При этом, по мнению Вирина, массовое распространение таких сценариев будет зависеть от того, насколько пользователи научатся доверять ИИ самостоятельное выполнение задач.
"Пока потребители не привыкли формулировать поручения автономным агентам, поэтому в перспективе могут появиться типовые сценарии: человеку достаточно будет выбрать нужную услугу и указать основные параметры", - уточнил он.
Для бизнеса, по его словам, развитие ИИ-агентов означает необходимость пересмотреть подход к привлечению клиентов.
"Раньше бизнесу было важно, чтобы его находили через поисковые системы и онлайн-каталоги. Теперь компаниям предстоит научиться быть заметными для ИИ-агентов, которые будут искать исполнителей и сравнивать предложения от имени пользователей", - заключил он.
 
ТехнологииФинансы
 
 
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