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СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei

СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei

Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и которой приписывают роман с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла одновременно владеть... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:57+0300

2026-11-13T00:57+0300

2026-11-13T00:57+0300

технологии

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кнр

nvidia

huawei

cnbc

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и которой приписывают роман с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла одновременно владеть долями в компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков частной разведывательной компании. "Предполагаемая китайская шпионка Элис Хуанг могла одновременно владеть долями в китайских компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei - главному конкуренту Nvidia в Китае, в то время как сама сотрудничала с Nvidia и, как сообщалось, состояла в романтических отношениях с ее бывшим гендиректором Дженсеном Хуангом", - говорится в материале. По словам CNBC, эти обстоятельства могут поставить вопросы о намерениях и действиях Элис Хуанг в отношениях с руководителем Nvidia, а также о том, знал ли Дженсен Хуанг о ее возможных связях с компаниями-конкурентами. При этом точные сроки отношений Элис Хуанг и Дженсена Хуанга остаются неизвестными, несмотря на то что глава Nvidia признал факт внебрачной связи. Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.

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технологии, китай, кнр, nvidia, huawei, cnbc