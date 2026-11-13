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СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei - 13.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei
СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei
Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и которой приписывают роман с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла одновременно владеть... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T00:57+0300
2026-11-13T00:57+0300
технологии
китай
кнр
nvidia
huawei
cnbc
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и которой приписывают роман с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла одновременно владеть долями в компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков частной разведывательной компании. "Предполагаемая китайская шпионка Элис Хуанг могла одновременно владеть долями в китайских компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei - главному конкуренту Nvidia в Китае, в то время как сама сотрудничала с Nvidia и, как сообщалось, состояла в романтических отношениях с ее бывшим гендиректором Дженсеном Хуангом", - говорится в материале. По словам CNBC, эти обстоятельства могут поставить вопросы о намерениях и действиях Элис Хуанг в отношениях с руководителем Nvidia, а также о том, знал ли Дженсен Хуанг о ее возможных связях с компаниями-конкурентами. При этом точные сроки отношений Элис Хуанг и Дженсена Хуанга остаются неизвестными, несмотря на то что глава Nvidia признал факт внебрачной связи. Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
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технологии, китай, кнр, nvidia, huawei, cnbc
Технологии, КИТАЙ, КНР, Nvidia, Huawei, CNBC
00:57 13.11.2026
 
СМИ: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei

CNBC: Элис Хуанг могла владеть долями в компаниях, приносящих выгоду Huawei

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и которой приписывают роман с бывшим главой Nvidia Дженсеном Хуангом, могла одновременно владеть долями в компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков частной разведывательной компании.
"Предполагаемая китайская шпионка Элис Хуанг могла одновременно владеть долями в китайских компаниях, деятельность которых приносила выгоду Huawei - главному конкуренту Nvidia в Китае, в то время как сама сотрудничала с Nvidia и, как сообщалось, состояла в романтических отношениях с ее бывшим гендиректором Дженсеном Хуангом", - говорится в материале.
По словам CNBC, эти обстоятельства могут поставить вопросы о намерениях и действиях Элис Хуанг в отношениях с руководителем Nvidia, а также о том, знал ли Дженсен Хуанг о ее возможных связях с компаниями-конкурентами.
При этом точные сроки отношений Элис Хуанг и Дженсена Хуанга остаются неизвестными, несмотря на то что глава Nvidia признал факт внебрачной связи.
Ранее газета New York Times написала, что предпринимательница Элис Хуанг была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
 
ТехнологииКИТАЙКНРNvidiaHuaweiCNBC
 
 
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