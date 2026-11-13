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Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР

Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР - 13.11.2026, ПРАЙМ

Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР

Представители разведсообщества США расходятся во мнениях относительно того, была ли китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T02:49+0300

2026-11-13T02:49+0300

2026-11-13T02:49+0300

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Представители разведсообщества США расходятся во мнениях относительно того, была ли китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических отношениях с бывшим главой американской корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом, завербована спецслужбами КНР для шпионажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Американское разведывательное сообщество все еще пытается разобраться в характере отношений между китайской бизнесвумен, у которой был роман с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, и правительством Китая", - пишет телеканал, отмечая, что собранные на данный момент разведданные не доказывают ее работу на Пекин. По данным CNN, среди чиновников США нет единой позиции по поводу убедительности улик о том, что министерство государственной безопасности КНР использовало женщину для сбора данных о Дженсене Хуанге. В частности, в аппарате директора Национальной разведки США и в ЦРУ ряд сотрудников считают преждевременным называть ее китайской шпионкой, указывая, что даже перехваченные сообщения пока не подтверждают намеренную передачу информации Пекину. В то же время в ФБР, которое ведет основное расследование по этому делу не менее года, настороженно относятся к резкому карьерному переходу Элис Хуанг - от журналистки китайского гостелевидения к предпринимательнице, отмечает телеканал. Особое внимание спецслужб привлекла ее сингапурская компания Megaspeed, являющаяся крупным покупателем чипов Nvidia: еще в 2024 году минюст и минторг США начали проверку этой фирмы на предмет возможной переправки подсанкционных микросхем в Китай в обход экспортных ограничений. Кроме того, по сведениям CNN, американская разведка перехватила сообщения, указывающие на то, что некое лицо из близкого окружения экс-главы Nvidia могло быть источником утечки информации в каналы китайских спецслужб. Тем не менее генпрокурор США Тодд Бланш в четверг заявил, что ни министерство юстиции, ни он лично, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к окончательным выводам о роли Элис Хуанг. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, nvidia, cnn, цру