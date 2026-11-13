https://1prime.ru/20261113/elis-875182931.html
Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР
Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР - 13.11.2026, ПРАЙМ
Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР
Представители разведсообщества США расходятся во мнениях относительно того, была ли китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T02:49+0300
2026-11-13T02:49+0300
2026-11-13T02:49+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
кнр
nvidia
cnn
цру
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875182931.jpg?1794527341
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Представители разведсообщества США расходятся во мнениях относительно того, была ли китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических отношениях с бывшим главой американской корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом, завербована спецслужбами КНР для шпионажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Американское разведывательное сообщество все еще пытается разобраться в характере отношений между китайской бизнесвумен, у которой был роман с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, и правительством Китая", - пишет телеканал, отмечая, что собранные на данный момент разведданные не доказывают ее работу на Пекин.
По данным CNN, среди чиновников США нет единой позиции по поводу убедительности улик о том, что министерство государственной безопасности КНР использовало женщину для сбора данных о Дженсене Хуанге. В частности, в аппарате директора Национальной разведки США и в ЦРУ ряд сотрудников считают преждевременным называть ее китайской шпионкой, указывая, что даже перехваченные сообщения пока не подтверждают намеренную передачу информации Пекину.
В то же время в ФБР, которое ведет основное расследование по этому делу не менее года, настороженно относятся к резкому карьерному переходу Элис Хуанг - от журналистки китайского гостелевидения к предпринимательнице, отмечает телеканал. Особое внимание спецслужб привлекла ее сингапурская компания Megaspeed, являющаяся крупным покупателем чипов Nvidia: еще в 2024 году минюст и минторг США начали проверку этой фирмы на предмет возможной переправки подсанкционных микросхем в Китай в обход экспортных ограничений.
Кроме того, по сведениям CNN, американская разведка перехватила сообщения, указывающие на то, что некое лицо из близкого окружения экс-главы Nvidia могло быть источником утечки информации в каналы китайских спецслужб.
Тем не менее генпрокурор США Тодд Бланш в четверг заявил, что ни министерство юстиции, ни он лично, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к окончательным выводам о роли Элис Хуанг.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, nvidia, cnn, цру
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Nvidia, CNN, ЦРУ
Разведка США спорит, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами КНР
CNN: разведка США не согласна, была ли Элис Хуанг завербована спецслужбами Китая
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Представители разведсообщества США расходятся во мнениях относительно того, была ли китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических отношениях с бывшим главой американской корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом, завербована спецслужбами КНР для шпионажа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Американское разведывательное сообщество все еще пытается разобраться в характере отношений между китайской бизнесвумен, у которой был роман с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, и правительством Китая", - пишет телеканал, отмечая, что собранные на данный момент разведданные не доказывают ее работу на Пекин.
По данным CNN, среди чиновников США нет единой позиции по поводу убедительности улик о том, что министерство государственной безопасности КНР использовало женщину для сбора данных о Дженсене Хуанге. В частности, в аппарате директора Национальной разведки США и в ЦРУ ряд сотрудников считают преждевременным называть ее китайской шпионкой, указывая, что даже перехваченные сообщения пока не подтверждают намеренную передачу информации Пекину.
В то же время в ФБР, которое ведет основное расследование по этому делу не менее года, настороженно относятся к резкому карьерному переходу Элис Хуанг - от журналистки китайского гостелевидения к предпринимательнице, отмечает телеканал. Особое внимание спецслужб привлекла ее сингапурская компания Megaspeed, являющаяся крупным покупателем чипов Nvidia: еще в 2024 году минюст и минторг США начали проверку этой фирмы на предмет возможной переправки подсанкционных микросхем в Китай в обход экспортных ограничений.
Кроме того, по сведениям CNN, американская разведка перехватила сообщения, указывающие на то, что некое лицо из близкого окружения экс-главы Nvidia могло быть источником утечки информации в каналы китайских спецслужб.
Тем не менее генпрокурор США Тодд Бланш в четверг заявил, что ни министерство юстиции, ни он лично, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к окончательным выводам о роли Элис Хуанг.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.