https://1prime.ru/20261113/energetika-875192607.html

Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока

Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока - 13.11.2026, ПРАЙМ

Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока

Энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей Владивостока, нарушенное из-за отключения ЛЭП, сообщают Приморские электрические сети. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:53+0300

2026-11-13T10:53+0300

2026-11-13T10:54+0300

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей Владивостока, нарушенное из-за отключения ЛЭП, сообщают Приморские электрические сети. "Сегодня в 16.24 (09.24 мск) произошло отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 110 кВ Волна-Бурун. Электроснабжение нарушено у части потребителей Владивостока. Бригада оперативно выехала на место для осмотра энергообъекта и восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении. Энергетики переводят нагрузку потребителей на резервные источники питания. Планируется, что в течение 1,5 часов электроснабжение всех потребителей будет восстановлено.

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владивосток