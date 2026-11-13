https://1prime.ru/20261113/es-875194010.html
ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ
ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ - 13.11.2026, ПРАЙМ
ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ
Евросоюз разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:15+0300
2026-11-13T11:15+0300
2026-11-13T11:15+0300
россия
европа
сша
украина
кая каллас
джаред кушнер
юрий ушаков
ес
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Спор в Европе обострился после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. При этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По информации Politico, Евросоюз разделился как минимум на три лагеря в вопросе о том, кто должен представлять его на переговорах. Часть стран поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту, другие выступают за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу. Кошта считается наиболее приемлемым кандидатом для ряда европейских столиц. Его кандидатуру поддержали, в частности, Италия, Польша, Люксембург и Эстония. При этом сторонники Каллас полагают, что ее жесткая позиция в отношении России не должна препятствовать назначению. "Это шутка, да? … Вероятно, худший человек, которого можно выбрать", - заявил изданию на условиях анонимности один из европейских дипломатов, комментируя возможность назначения Каллас переговорщиком от ЕС. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира.
европа
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сша, украина, кая каллас, джаред кушнер, юрий ушаков, ес, евросовет
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, Кая Каллас, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, ЕС, Евросовет
ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ
Politico: ЕС разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Спор в Европе обострился после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. При этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике.
По информации Politico, Евросоюз разделился как минимум на три лагеря в вопросе о том, кто должен представлять его на переговорах. Часть стран поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту, другие выступают за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу.
Кошта считается наиболее приемлемым кандидатом для ряда европейских столиц. Его кандидатуру поддержали, в частности, Италия, Польша, Люксембург и Эстония. При этом сторонники Каллас полагают, что ее жесткая позиция в отношении России не должна препятствовать назначению.
"Это шутка, да? … Вероятно, худший человек, которого можно выбрать", - заявил изданию на условиях анонимности один из европейских дипломатов, комментируя возможность назначения Каллас переговорщиком от ЕС.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира.