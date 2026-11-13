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ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ

ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ - 13.11.2026, ПРАЙМ

ЕС раскололся на три лагеря из-за представителя на переговорах, пишут СМИ

Евросоюз разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз разделился как минимум на три лагеря из-за представителя на переговорах с РФ, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Спор в Европе обострился после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. При этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По информации Politico, Евросоюз разделился как минимум на три лагеря в вопросе о том, кто должен представлять его на переговорах. Часть стран поддерживает председателя Евросовета Антониу Кошту, другие выступают за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу. Кошта считается наиболее приемлемым кандидатом для ряда европейских столиц. Его кандидатуру поддержали, в частности, Италия, Польша, Люксембург и Эстония. При этом сторонники Каллас полагают, что ее жесткая позиция в отношении России не должна препятствовать назначению. "Это шутка, да? … Вероятно, худший человек, которого можно выбрать", - заявил изданию на условиях анонимности один из европейских дипломатов, комментируя возможность назначения Каллас переговорщиком от ЕС. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира.

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россия, европа, сша, украина, кая каллас, джаред кушнер, юрий ушаков, ес, евросовет