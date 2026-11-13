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В Эстонии открыли движение по автодороге в объезд "Саатсеского сапога"

В Эстонии открыли движение по автодороге в объезд "Саатсеского сапога" - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Эстонии открыли движение по автодороге в объезд "Саатсеского сапога"

Власти Эстонии спустя год с начала строительства открыли движение по автодороге в объезд "Саатсеского сапога" - части территории России на псковском участке... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:34+0300

2026-11-13T17:34+0300

2026-11-13T17:34+0300

бизнес

россия

эстония

псковская область

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Власти Эстонии спустя год с начала строительства открыли движение по автодороге в объезд "Саатсеского сапога" - части территории России на псковском участке общей границы, сообщает новостной портал Postimees. "Спустя год после закрытия дороги через "Саатсеский сапог" завершено строительство нового участка, которым уже могут пользоваться автомобилисты. Открыта недавно построенная дорога в обход "Саатсеского сапога": участок шоссе Вярска - Улитина с 6,2 по 10,6 километр. Хотя строительные работы еще продолжаются, новая дорога открыта для движения транспорта", - говорится в сообщении. Протяженность трассы, проложенной с конца прошлого года по пустующей местности целиком по эстонской территории, не превышает 10 километров. Теперь автомобилистам, волею судеб оказавшимся на эстонском "Дальнем Востоке" или постоянно там живущим, придется делать крюк, лишь бы не заезжать в РФ. "Саатсеский сапог" - приграничная с Эстонией часть России на западном побережье Псковского озера. Этот участок площадью всего 115 гектаров относится к Печорскому району Псковской области и действительно имеет форму сапога. Через эту территорию проходит построенное в советское время шоссе, которое соединяет поселок Вярска с деревней Саатсе в эстонском уезде Вырумаа. Протяженность российского отрезка дороги составляет всего около 1 километра. В октябре 2025 года эстонские пограничники перекрыли эту дорогу на фоне якобы имевшей место "российской активности". С ее перекрытием шоссе перестало действовать как непрерывная транспортная артерия.

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бизнес, россия, эстония, псковская область