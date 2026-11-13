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Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником
Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником - 13.11.2026, ПРАЙМ
Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником
Глава Rheinmetall Армин Паппергер сравнил Европу с самым хилым и неуверенным в себе школьником во дворе, у которого отнимают бутерброды, сообщает ИноСМИ со... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:54+0300
2026-11-13T10:54+0300
2026-11-13T11:04+0300
общество
европа
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава Rheinmetall Армин Паппергер сравнил Европу с самым хилым и неуверенным в себе школьником во дворе, у которого отнимают бутерброды, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung."Наша сухопутная оборона слаба, а безопасность морских путей мы обеспечить не в состоянии. Европа напоминает мне школьника, который не может постоять за себя", — заявил он в интервью изданию.По его словам, "мелким, хилым и робким школьникам приходилось отдавать свои бутерброды тем, кто посильнее. Сейчас происходит примерно то же самое: многие пытаются отнять у Европы ее бутерброд".Паппергер работает в Rheinmetall 36 лет, из них 13 возглавляет компанию. По его словам, с начала конфликта на Украине компания растет примерно на 30% в год, хотя до 2022 года рост составлял около 10%. "Когда в 2013 году я возглавил компанию, акция стоила 34 евро. До начала конфликта она стоила менее 100 евро. Затем цена поднялась выше 2 тысяч евро. Это ненормально, рост был чрезмерным", — отметил он.Глава Rheinmetall сообщил, что компания нанимает около 10 тысяч человек в год, а в прошлом году получила более 300 тысяч заявок. "В этом году мы инвестируем 108 миллиардов евро, а к 2030 году эта сумма вырастет до 160 миллиардов евро. Если сейчас прекратить инвестиции, со стратегической точки зрения они вообще не принесут пользы. Тогда мы снова окажемся в зависимости от США", — подчеркнул он. Комментируя переход конкурента KNDS под контроль Германии и Франции, Паппергер заявил: "Я еще ни разу не видел, чтобы в компании начинали быстрее работать только потому, что ее владелец — государство". Отдельно он указал, что Rheinmetall производит и беспилотники — в прошлом году их продажи принесли около 150 миллионов евро.
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общество , европа, rheinmetall, украина, германия, мировая экономика
Общество , ЕВРОПА, Rheinmetall, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика
Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником
Паппергер: Европа слаба в сухопутной обороне и не может защитить морские пути
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер сравнил Европу с самым хилым и неуверенным в себе школьником во дворе, у которого отнимают бутерброды, сообщает
ИноСМИ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Наша сухопутная оборона слаба, а безопасность морских путей мы обеспечить не в состоянии. Европа напоминает мне школьника, который не может постоять за себя", — заявил он в интервью изданию.
По его словам, "мелким, хилым и робким школьникам приходилось отдавать свои бутерброды тем, кто посильнее. Сейчас происходит примерно то же самое: многие пытаются отнять у Европы ее бутерброд".
Паппергер работает в Rheinmetall
36 лет, из них 13 возглавляет компанию. По его словам, с начала конфликта на Украине
компания растет примерно на 30% в год, хотя до 2022 года рост составлял около 10%.
"Когда в 2013 году я возглавил компанию, акция стоила 34 евро. До начала конфликта она стоила менее 100 евро. Затем цена поднялась выше 2 тысяч евро. Это ненормально, рост был чрезмерным", — отметил он.
Глава Rheinmetall сообщил, что компания нанимает около 10 тысяч человек в год, а в прошлом году получила более 300 тысяч заявок.
"В этом году мы инвестируем 108 миллиардов евро, а к 2030 году эта сумма вырастет до 160 миллиардов евро. Если сейчас прекратить инвестиции, со стратегической точки зрения они вообще не принесут пользы. Тогда мы снова окажемся в зависимости от США", — подчеркнул он.
Комментируя переход конкурента KNDS под контроль Германии
и Франции
, Паппергер заявил: "Я еще ни разу не видел, чтобы в компании начинали быстрее работать только потому, что ее владелец — государство". Отдельно он указал, что Rheinmetall производит и беспилотники — в прошлом году их продажи принесли около 150 миллионов евро.