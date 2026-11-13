https://1prime.ru/20261113/evropa-875192687.html

Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником

Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником - 13.11.2026, ПРАЙМ

Глава Rheinmetall сравнил Европу с хилым школьником

Глава Rheinmetall Армин Паппергер сравнил Европу с самым хилым и неуверенным в себе школьником во дворе, у которого отнимают бутерброды, сообщает ИноСМИ со... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:54+0300

2026-11-13T10:54+0300

2026-11-13T11:04+0300

общество

европа

rheinmetall

украина

германия

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/1b/868694374_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_41afcf622a4fe2713832a8cdb9817a5b.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава Rheinmetall Армин Паппергер сравнил Европу с самым хилым и неуверенным в себе школьником во дворе, у которого отнимают бутерброды, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung."Наша сухопутная оборона слаба, а безопасность морских путей мы обеспечить не в состоянии. Европа напоминает мне школьника, который не может постоять за себя", — заявил он в интервью изданию.По его словам, "мелким, хилым и робким школьникам приходилось отдавать свои бутерброды тем, кто посильнее. Сейчас происходит примерно то же самое: многие пытаются отнять у Европы ее бутерброд".Паппергер работает в Rheinmetall 36 лет, из них 13 возглавляет компанию. По его словам, с начала конфликта на Украине компания растет примерно на 30% в год, хотя до 2022 года рост составлял около 10%. "Когда в 2013 году я возглавил компанию, акция стоила 34 евро. До начала конфликта она стоила менее 100 евро. Затем цена поднялась выше 2 тысяч евро. Это ненормально, рост был чрезмерным", — отметил он.Глава Rheinmetall сообщил, что компания нанимает около 10 тысяч человек в год, а в прошлом году получила более 300 тысяч заявок. "В этом году мы инвестируем 108 миллиардов евро, а к 2030 году эта сумма вырастет до 160 миллиардов евро. Если сейчас прекратить инвестиции, со стратегической точки зрения они вообще не принесут пользы. Тогда мы снова окажемся в зависимости от США", — подчеркнул он. Комментируя переход конкурента KNDS под контроль Германии и Франции, Паппергер заявил: "Я еще ни разу не видел, чтобы в компании начинали быстрее работать только потому, что ее владелец — государство". Отдельно он указал, что Rheinmetall производит и беспилотники — в прошлом году их продажи принесли около 150 миллионов евро.

европа

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, rheinmetall, украина, германия, мировая экономика