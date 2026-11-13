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Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в III квартале
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в III квартале - 13.11.2026, ПРАЙМ
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в III квартале
ВВП стран еврозоны в прошлом квартале по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:38+0300
2026-11-13T13:38+0300
2026-11-13T13:38+0300
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евростат
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в прошлом квартале по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Оба показателя совпали с первой оценкой, опубликованной в конце октября.
Во втором квартале наблюдался годовой рост на 1,2% и квартальный на 0,6%, в первом квартале - годовое увеличение на 0,6% и нулевая динамика в квартальном исчислении.
ВВП 27 стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, поднялся в годовом выражении на 1,5%. В квартальном выражении экономика ЕС выросла на 0,5%. Обе оценки также совпали с предварительными.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+5,5%) и Румынии (+2,1%). Снижение ВВП ко второму кварталу было отмечено в Литве (-1%) и Франции (-0,1%).
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мировая экономика, ирландия, румыния, литва, ес, евростат
Мировая экономика, ИРЛАНДИЯ, РУМЫНИЯ, ЛИТВА, ЕС, Евростат
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в III квартале
Евростат: ВВП еврозоны в III квартале вырос на 1,3%, в квартальном - на 0,4%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в прошлом квартале по второй, промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Оба показателя совпали с первой оценкой, опубликованной в конце октября.
Во втором квартале наблюдался годовой рост на 1,2% и квартальный на 0,6%, в первом квартале - годовое увеличение на 0,6% и нулевая динамика в квартальном исчислении.
ВВП 27 стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, поднялся в годовом выражении на 1,5%. В квартальном выражении экономика ЕС выросла на 0,5%. Обе оценки также совпали с предварительными.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+5,5%) и Румынии (+2,1%). Снижение ВВП ко второму кварталу было отмечено в Литве (-1%) и Франции (-0,1%).