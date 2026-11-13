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ЕС в январе-сентябре нарастил импорт российского СПГ почти на 12%

ЕС в январе-сентябре нарастил импорт российского СПГ почти на 12% - 13.11.2026, ПРАЙМ

ЕС в январе-сентябре нарастил импорт российского СПГ почти на 12%

Евросоюз в январе-сентябре 2026 года нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:00+0300

2026-11-13T14:00+0300

2026-11-13T14:00+0300

газ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-сентябре 2026 года нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: суммарные поставки за три квартала составили 6,72 миллиарда евро, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Суммарный импорт газа по трубе за январь-сентябрь также увеличился - на 6%, до 4,86 миллиарда евро. Суммарные поставки российского газа достигли 11,59 миллиарда евро (+10%). Однако импорт Евросоюзом СПГ из России в сентябре этого года опустился на 9%, до минимальных с прошлого ноября 498,2 миллиона евро. В годовом выражении произошел рост на 42%. Поставки трубопроводного газа, напротив, выросли до максимальных с января 2025 года 782,9 миллиона евро. Прирост в месячном выражении составил 15%, а в годовом - 64%. Суммарные поставки российского газа в ЕС по итогам месяца увеличились на 5% по сравнению с августом, и в полтора раза к прошлому сентябрю - до 1,28 миллиарда евро. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

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