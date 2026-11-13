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Население каждой четвертой страны ЕС увеличило траты на алкоголь и сигареты

Население каждой четвертой страны ЕС увеличило траты на алкоголь и сигареты - 13.11.2026, ПРАЙМ

Население каждой четвертой страны ЕС увеличило траты на алкоголь и сигареты

Население каждой четвертой из 27 стран Евросоюза увеличило траты на алкоголь, сигареты и наркотические вещества в прошлом году - самым заметным рост таких... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:16+0300

2026-11-13T14:16+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Население каждой четвертой из 27 стран Евросоюза увеличило траты на алкоголь, сигареты и наркотические вещества в прошлом году - самым заметным рост таких расходов к 2024 году был на Кипре, где они выросли на 5,7%, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. В 2025 году расходы домашних хозяйств на конечное потребление с поправкой на инфляцию в ЕС выросли на 1,6% по сравнению с 2024 годом. Этот рост был немного ниже, чем в 2024 году, когда он составлял 1,8%. Категория "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства" (-1,9%) стала единственной, в которой было зафиксировано снижение расходов, подтвердив нисходящую тенденцию, наблюдавшуюся в 2024 году. При этом по итогам прошлого года расходы на такие товары выросли сразу в нескольких странах ЕС. Самым заметным рост был на Кипре - 5,7%. На Мальте они выросли на 3,5%, в Португалии - на 2,8%, в Греции - на 2,7%, в Румынии - на 1,5%, в Хорватии и Швеции - на 0,4%.

кипр

мальта

португалия

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бизнес, мировая экономика, кипр, мальта, португалия, ес