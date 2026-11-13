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Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж - 13.11.2026, ПРАЙМ
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж
Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:17+0300
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париж
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса XMAGE, с которыми ознакомилось РИА Новости. В этом году фотографии участников конкурса Huawei XMAGE в России представлены в рамках выставки в Государственной Третьяковской галерее. "Одной из представленных работ стала фотография инженера Константина Шенделя "Хранитель тумана", занявшая место в категории "Цвет и тень". Снимок занял третье место в России и вошел в топ-100 на международном конкурсе", - следует из материалов. Отмечается, что принять участие в конкурсе могли не только профессиональные фотографы. ​ В материалах уточняется, что имена победителей конкурса были объявлены в присутствии более 150 известных фотографов, экспертов в области фотоискусства и представителей медиасферы со всего мира.
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париж
Париж
18:17 13.11.2026 (обновлено: 18:32 13.11.2026)
 
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж

Фотография российского инженера после выставки в Третьяковке отправлена в Париж

© Фото : Unsplash/2h MediaОператор готовит камеру перед интервью
Оператор готовит камеру перед интервью - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© Фото : Unsplash/2h Media
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса XMAGE, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом году фотографии участников конкурса Huawei XMAGE в России представлены в рамках выставки в Государственной Третьяковской галерее.
"Одной из представленных работ стала фотография инженера Константина Шенделя "Хранитель тумана", занявшая место в категории "Цвет и тень". Снимок занял третье место в России и вошел в топ-100 на международном конкурсе", - следует из материалов.
Отмечается, что принять участие в конкурсе могли не только профессиональные фотографы. ​
В материалах уточняется, что имена победителей конкурса были объявлены в присутствии более 150 известных фотографов, экспертов в области фотоискусства и представителей медиасферы со всего мира.
 
Париж
 
 
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