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Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж - 13.11.2026, ПРАЙМ
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж
Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:17+0300
2026-11-13T18:17+0300
2026-11-13T18:32+0300
париж
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса XMAGE, с которыми ознакомилось РИА Новости. В этом году фотографии участников конкурса Huawei XMAGE в России представлены в рамках выставки в Государственной Третьяковской галерее. "Одной из представленных работ стала фотография инженера Константина Шенделя "Хранитель тумана", занявшая место в категории "Цвет и тень". Снимок занял третье место в России и вошел в топ-100 на международном конкурсе", - следует из материалов. Отмечается, что принять участие в конкурсе могли не только профессиональные фотографы. В материалах уточняется, что имена победителей конкурса были объявлены в присутствии более 150 известных фотографов, экспертов в области фотоискусства и представителей медиасферы со всего мира.
париж
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париж
Фотография российского инженера отправлена на выставку в Париж
Фотография российского инженера после выставки в Третьяковке отправлена в Париж
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фотография российского инженера после выставки в Государственной Третьяковской галерее была отправлена на выставку в Париж, говорится в материалах конкурса XMAGE, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом году фотографии участников конкурса Huawei XMAGE в России представлены в рамках выставки в Государственной Третьяковской галерее.
"Одной из представленных работ стала фотография инженера Константина Шенделя "Хранитель тумана", занявшая место в категории "Цвет и тень". Снимок занял третье место в России и вошел в топ-100 на международном конкурсе", - следует из материалов.
Отмечается, что принять участие в конкурсе могли не только профессиональные фотографы.
В материалах уточняется, что имена победителей конкурса были объявлены в присутствии более 150 известных фотографов, экспертов в области фотоискусства и представителей медиасферы со всего мира.