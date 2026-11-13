https://1prime.ru/20261113/frantsija-875182471.html
СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия
СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия
Кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает не только Франция, но и... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T01:54+0300
2026-11-13T01:54+0300
2026-11-13T01:54+0300
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кристин лагард
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает не только Франция, но и Германия, сообщает газета Point со ссылкой на дипломатический источник.
Еврогруппа 6 ноября зарегистрировала две кандидатуры на пост преемника Кристин Лагард: это нидерландец Клаас Кнот и испанец Пабло Эрнандес де Кос. О поддержке Францией испанского кандидата в четверг написала газета Financial Times.
"Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц пришли к согласию относительно одной кандидатуры: выбор пал на испанца... Остальные страны присоединятся к франко-германской договоренности", - приводит издание Point слова источника.
Лагард покинет ЕЦБ в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.
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мировая экономика, франция, германия, кристин лагард, фридрих мерц, financial times, ецб
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Кристин Лагард, Фридрих Мерц, Financial Times, ЕЦБ
СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия
Point: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживает не только Франция, но и Германия
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает не только Франция, но и Германия, сообщает газета Point со ссылкой на дипломатический источник.
Еврогруппа 6 ноября зарегистрировала две кандидатуры на пост преемника Кристин Лагард: это нидерландец Клаас Кнот и испанец Пабло Эрнандес де Кос. О поддержке Францией испанского кандидата в четверг написала газета Financial Times.
"Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц пришли к согласию относительно одной кандидатуры: выбор пал на испанца... Остальные страны присоединятся к франко-германской договоренности", - приводит издание Point слова источника.
Лагард покинет ЕЦБ в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.