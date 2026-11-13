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СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия

СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: кандидатуру испанца на пост главы ЕЦБ поддерживают Франция и Германия

Кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает не только Франция, но и... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T01:54+0300

2026-11-13T01:54+0300

2026-11-13T01:54+0300

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кристин лагард

фридрих мерц

financial times

ецб

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживает не только Франция, но и Германия, сообщает газета Point со ссылкой на дипломатический источник. Еврогруппа 6 ноября зарегистрировала две кандидатуры на пост преемника Кристин Лагард: это нидерландец Клаас Кнот и испанец Пабло Эрнандес де Кос. О поддержке Францией испанского кандидата в четверг написала газета Financial Times. "Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц пришли к согласию относительно одной кандидатуры: выбор пал на испанца... Остальные страны присоединятся к франко-германской договоренности", - приводит издание Point слова источника. Лагард покинет ЕЦБ в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.

франция

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мировая экономика, франция, германия, кристин лагард, фридрих мерц, financial times, ецб