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Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе
Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе - 13.11.2026, ПРАЙМ
Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе
Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:59+0300
2026-11-13T09:59+0300
2026-11-13T09:59+0300
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ТЕГЕРАН, 13 ноя - ПРАЙМ. Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). "Несколько часов назад судно для перевозки сжиженного газа проигнорировало неоднократные предупреждения и, попытавшись пройти по запрещенному и опасному южному маршруту (Ормузского пролива), подорвалось на мине", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР. Корпус стражей отметил, что взрыв был очень мощным. Судоходство через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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газ, ормузский пролив, сша, израиль, ксир, иран
Газ, Ормузский пролив, США, ИЗРАИЛЬ, КСИР, ИРАН
Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе
КСИР: в Ормузском проливе подорвался газовоз, попытавшийся пройти по запрещенному маршруту
ТЕГЕРАН, 13 ноя - ПРАЙМ. Газовоз подорвался на мине в Ормузском проливе, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Несколько часов назад судно для перевозки сжиженного газа проигнорировало неоднократные предупреждения и, попытавшись пройти по запрещенному и опасному южному маршруту (Ормузского пролива), подорвалось на мине", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР.
Корпус стражей отметил, что взрыв был очень мощным.
Судоходство через Ормузский пролив оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.