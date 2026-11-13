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"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном

"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:13+0300

2026-11-13T16:13+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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