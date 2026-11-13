https://1prime.ru/20261113/gazprom-875209736.html
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:13+0300
2026-11-13T16:13+0300
2026-11-13T16:13+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
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рынок, россия, газпром, банк россии, газпромбанк
Рынок, РОССИЯ, Газпром, Банк России, Газпромбанк
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 млрд руб
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-31 с ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".