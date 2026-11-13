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Россия в сентябре сократила импорт пива из Германии вдвое
Россия в сентябре сократила импорт пива из Германии вдвое - 13.11.2026, ПРАЙМ
Россия в сентябре сократила импорт пива из Германии вдвое
Россия по итогам сентября сократила импорт пива из Германии вдвое в месячном выражении, до минимальных для взаимной торговли 23 тысяч евро, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:13+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам сентября сократила импорт пива из Германии вдвое в месячном выражении, до минимальных для взаимной торговли 23 тысяч евро, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. В целом ЕС экспортировал пива в Россию в сентябре на 1,65 миллиона евро, за месяц сократив поставки почти на четверть. Крупнейшим поставщиком напитка в отчетном месяце стала Польша (593,7 тысячи евро), несмотря на сокращение экспорта на 19%. Второе место заняла Бельгия (411,8 тысячи евро), которая увеличила отгрузки на 16%. Третью строчку заняла Чехия, чей экспорт вырос на пятую часть, до 362,6 тысячи евро. При этом спустя почти 1,5 года перерыва экспорт возобновила Италия, экспортировавшая пива в Россию на 1,3 тысячи евро.
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Бизнес, РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛЬГИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС
Россия в сентябре сократила импорт пива из Германии вдвое
Россия в сентябре сократила импорт пива из Германии вдвое, до минимальных 23 тысяч евро