https://1prime.ru/20261113/germanija-875213544.html

В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве

В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве

Более 17 тысяч предприятий в Германии в период с января по август 2026 года подали заявления о банкротстве, следует из пресс-релиза Федерального статистического | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:37+0300

2026-11-13T17:37+0300

2026-11-13T17:37+0300

бизнес

промышленность

германия

фрг

destatis

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875213544.jpg?1794580678

БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Более 17 тысяч предприятий в Германии в период с января по август 2026 года подали заявления о банкротстве, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Ранее агентство DPA сообщило, что, согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, Германию в 2026 и 2027 году ожидает банкротство почти 52 тысяч компаний, что станет рекордом с 2013 года. "За первые восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано 17 252 заявления о банкротстве предприятий. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - говорится в пресс-релизе. Согласно сообщению Destatis, только за август 2026 года немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве предприятий, что на 4,4% больше, чем было в августе 2025 года. По оценкам судов, общая сумма требований кредиторов в рамках дел о банкротстве предприятий, зарегистрированных в период с января по август 2026 года, составила около 25,9 миллиарда евро. Бюро отметило, что за аналогичный период в 2025 году этот показатель составлял около 37,2 миллиарда евро. Разница в сумме объясняется тем, что в 2025 году обанкротилось больше экономически значимых предприятий, чем в 2026 году. В среднем в период с января по август 2026 года на каждые 10 тысяч предприятий в ФРГ пришлось 48,7 случая банкротства. Наиболее высокий показатель, по данным Destatis, был зафиксирован в сфере транспорта и складского хозяйства - 97,6 случая на каждые 10 тысяч предприятий. Второй по масштабам банкротств стала сфера гостиничного и ресторанного бизнеса - 80,1 случая. За ней - сфера строительства, где этот показатель составил 71,9 случая. В сентябре Destatis сообщило, что число банкротств в ФРГ в первом полугодии 2026 года достигло максимального уровня с 2013 года.

германия

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, германия, фрг, destatis