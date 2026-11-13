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В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве
В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве
Более 17 тысяч предприятий в Германии в период с января по август 2026 года подали заявления о банкротстве, следует из пресс-релиза Федерального статистического | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:37+0300
2026-11-13T17:37+0300
бизнес
промышленность
германия
фрг
destatis
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875213544.jpg?1794580678
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Более 17 тысяч предприятий в Германии в период с января по август 2026 года подали заявления о банкротстве, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Ранее агентство DPA сообщило, что, согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, Германию в 2026 и 2027 году ожидает банкротство почти 52 тысяч компаний, что станет рекордом с 2013 года. "За первые восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано 17 252 заявления о банкротстве предприятий. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - говорится в пресс-релизе. Согласно сообщению Destatis, только за август 2026 года немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве предприятий, что на 4,4% больше, чем было в августе 2025 года. По оценкам судов, общая сумма требований кредиторов в рамках дел о банкротстве предприятий, зарегистрированных в период с января по август 2026 года, составила около 25,9 миллиарда евро. Бюро отметило, что за аналогичный период в 2025 году этот показатель составлял около 37,2 миллиарда евро. Разница в сумме объясняется тем, что в 2025 году обанкротилось больше экономически значимых предприятий, чем в 2026 году. В среднем в период с января по август 2026 года на каждые 10 тысяч предприятий в ФРГ пришлось 48,7 случая банкротства. Наиболее высокий показатель, по данным Destatis, был зафиксирован в сфере транспорта и складского хозяйства - 97,6 случая на каждые 10 тысяч предприятий. Второй по масштабам банкротств стала сфера гостиничного и ресторанного бизнеса - 80,1 случая. За ней - сфера строительства, где этот показатель составил 71,9 случая. В сентябре Destatis сообщило, что число банкротств в ФРГ в первом полугодии 2026 года достигло максимального уровня с 2013 года.
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бизнес, промышленность, германия, фрг, destatis
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Destatis
17:37 13.11.2026
 
В Германии более 17 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве

Destatis: более 17 тысяч предприятий в Германии подали заявления о банкротстве

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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Более 17 тысяч предприятий в Германии в период с января по август 2026 года подали заявления о банкротстве, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Ранее агентство DPA сообщило, что, согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, Германию в 2026 и 2027 году ожидает банкротство почти 52 тысяч компаний, что станет рекордом с 2013 года.
"За первые восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано 17 252 заявления о банкротстве предприятий. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению Destatis, только за август 2026 года немецкие суды зарегистрировали 2067 заявлений о банкротстве предприятий, что на 4,4% больше, чем было в августе 2025 года.
По оценкам судов, общая сумма требований кредиторов в рамках дел о банкротстве предприятий, зарегистрированных в период с января по август 2026 года, составила около 25,9 миллиарда евро. Бюро отметило, что за аналогичный период в 2025 году этот показатель составлял около 37,2 миллиарда евро. Разница в сумме объясняется тем, что в 2025 году обанкротилось больше экономически значимых предприятий, чем в 2026 году.
В среднем в период с января по август 2026 года на каждые 10 тысяч предприятий в ФРГ пришлось 48,7 случая банкротства. Наиболее высокий показатель, по данным Destatis, был зафиксирован в сфере транспорта и складского хозяйства - 97,6 случая на каждые 10 тысяч предприятий. Второй по масштабам банкротств стала сфера гостиничного и ресторанного бизнеса - 80,1 случая. За ней - сфера строительства, где этот показатель составил 71,9 случая.
В сентябре Destatis сообщило, что число банкротств в ФРГ в первом полугодии 2026 года достигло максимального уровня с 2013 года.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯФРГDestatis
 
 
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