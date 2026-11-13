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В Германии согласовали проект бюджета на 2027 год, пишет Reuters - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Германии согласовали проект бюджета на 2027 год, пишет Reuters
В Германии согласовали проект бюджета на 2027 год, пишет Reuters - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Германии согласовали проект бюджета на 2027 год, пишет Reuters
Бюджетный комитет Германии согласовал проект бюджета страны на следующий год, предусматривающий привлечение новых заимствований в размере более 210 миллиардов... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:18+0300
2026-11-13T11:18+0300
финансы
мировая экономика
германия
бюджет
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Германии согласовал проект бюджета страны на следующий год, предусматривающий привлечение новых заимствований в размере более 210 миллиардов евро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Бюджетный комитет Германии утвердил проект бюджета на 2027 год, предусматривающий общий объем новых заимствований в размере более 210 миллиардов евро — это второй по величине показатель со времен Второй мировой войны", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, бюджетный комитет одобрил пакет мер, предусматривающий расходы в размере 561 миллиарда евро. Соглашение было достигнуто по итогам длительных переговоров, в ходе которых властям ФРГ пришлось в том числе отказаться от планов по введению налога на пластик в упаковке, сдвинуть на 2028 год налог для предприятий по производству сахаросодержащих напитков, а также отказаться от планов по сокращению пособий на детей в малообеспеченных семьях. Агентство отметило, что согласование проекта бюджета проходило на фоне стремления правящей коалиции провести масштабное укрепление ключевой инфраструктуры и вооруженных сил Германии. В прошлом году власти ФРГ приняли решение смягчить ограничения на заимствования для нужд обороны. После того, как проект бюджета на 2027 год был согласован внутри бюджетного комитета, ему предстоит пройти голосование в парламенте. При этом, по данным Рейтер, оппозиция обвинила власти в попытке скрыть реальные объемы заимствований и расходов на базовую социальную поддержку. Депутат от партии "Зеленые" Себастьян Шефер заявил, что согласованный в комитете проект бюджета - это "масштабная дымовая завеса", а не разумная бюджетная политика. В конце октября газета Bild сообщила, что госдолг Германии на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону превысил отметку в 2,8 триллиона евро.
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финансы, мировая экономика, германия, бюджет
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет
11:18 13.11.2026
 
В Германии согласовали проект бюджета на 2027 год, пишет Reuters

Reuters: бюджетный комитет Германии согласовал проект бюджета страны на 2027 год

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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Германии согласовал проект бюджета страны на следующий год, предусматривающий привлечение новых заимствований в размере более 210 миллиардов евро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Бюджетный комитет Германии утвердил проект бюджета на 2027 год, предусматривающий общий объем новых заимствований в размере более 210 миллиардов евро — это второй по величине показатель со времен Второй мировой войны", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, бюджетный комитет одобрил пакет мер, предусматривающий расходы в размере 561 миллиарда евро. Соглашение было достигнуто по итогам длительных переговоров, в ходе которых властям ФРГ пришлось в том числе отказаться от планов по введению налога на пластик в упаковке, сдвинуть на 2028 год налог для предприятий по производству сахаросодержащих напитков, а также отказаться от планов по сокращению пособий на детей в малообеспеченных семьях.
Агентство отметило, что согласование проекта бюджета проходило на фоне стремления правящей коалиции провести масштабное укрепление ключевой инфраструктуры и вооруженных сил Германии. В прошлом году власти ФРГ приняли решение смягчить ограничения на заимствования для нужд обороны.
После того, как проект бюджета на 2027 год был согласован внутри бюджетного комитета, ему предстоит пройти голосование в парламенте. При этом, по данным Рейтер, оппозиция обвинила власти в попытке скрыть реальные объемы заимствований и расходов на базовую социальную поддержку. Депутат от партии "Зеленые" Себастьян Шефер заявил, что согласованный в комитете проект бюджета - это "масштабная дымовая завеса", а не разумная бюджетная политика.
В конце октября газета Bild сообщила, что госдолг Германии на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону превысил отметку в 2,8 триллиона евро.
 
ФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯбюджет
 
 
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