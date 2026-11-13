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Глава Euroclear предупредила о рисках банкротства депозитария - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Глава Euroclear предупредила о рисках банкротства депозитария
Глава Euroclear предупредила о рисках банкротства депозитария - 13.11.2026, ПРАЙМ
Глава Euroclear предупредила о рисках банкротства депозитария
Передача замороженных российских активов Евросоюзу может привести к банкротству бельгийского депозитария Euroclear, также существует риск конфискации его... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:56+0300
2026-11-13T10:56+0300
финансы
банки
бельгия
брюссель
украина
euroclear
ес
банк россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Передача замороженных российских активов Евросоюзу может привести к банкротству бельгийского депозитария Euroclear, также существует риск конфискации его активов не только в России, но и в дружественных ей странах, заявила глава компании Валери Урбен в интервью Le Soir. "Нельзя просто передать активы и забыть об обязательствах! Это создаст огромный дисбаланс и приведет к банкротству Euroclear... Существуют риски конфискации (активов - ред.) как в России, так и в дружественных России странах… Мы уже предприняли целый ряд юридических мер, чтобы защититься", - заявила Урбен, комментируя предложения о передаче российских средств Евросоюзу или другой структуре. Она пояснила, что около 185 миллиардов евро российских активов составляют более 80% баланса депозитария и являются колоссальной суммой. "Даже передача средств вместе с обязательствами не гарантирует юридической защиты компании, поскольку Банк России может продолжить требовать их возврата от Euroclear", - пояснила глава депозитария. По словам Урбен, никакой объем собственного капитала не позволит компании самостоятельно выдержать принудительное изъятие столь значительной суммы. В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться акционеры, среди которых Бельгия, в крайнем случае последствия могут затронуть и обычных налогоплательщиков. Она отметила, что ситуация находится под контролем, а основную угрозу представляют поспешные законодательные решения Брюсселя, способные вызвать масштабные судебные разбирательства и ответные меры России. В депозитарии Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. В ЕС продолжают обсуждать возможности их использования для финансирования Украины, несмотря на возражения Бельгии и предупреждения о юридических и финансовых рисках. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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финансы, банки, бельгия, брюссель, украина, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Банки, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, УКРАИНА, Euroclear, ЕС, Банк России
10:56 13.11.2026
 
Глава Euroclear предупредила о рисках банкротства депозитария

Урбен: передача российских активов Евросоюзу может привести к банкротству Euroclear

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Передача замороженных российских активов Евросоюзу может привести к банкротству бельгийского депозитария Euroclear, также существует риск конфискации его активов не только в России, но и в дружественных ей странах, заявила глава компании Валери Урбен в интервью Le Soir.
"Нельзя просто передать активы и забыть об обязательствах! Это создаст огромный дисбаланс и приведет к банкротству Euroclear... Существуют риски конфискации (активов - ред.) как в России, так и в дружественных России странах… Мы уже предприняли целый ряд юридических мер, чтобы защититься", - заявила Урбен, комментируя предложения о передаче российских средств Евросоюзу или другой структуре.
Она пояснила, что около 185 миллиардов евро российских активов составляют более 80% баланса депозитария и являются колоссальной суммой.
"Даже передача средств вместе с обязательствами не гарантирует юридической защиты компании, поскольку Банк России может продолжить требовать их возврата от Euroclear", - пояснила глава депозитария.
По словам Урбен, никакой объем собственного капитала не позволит компании самостоятельно выдержать принудительное изъятие столь значительной суммы. В случае серьезного кризиса первыми должны будут вмешаться акционеры, среди которых Бельгия, в крайнем случае последствия могут затронуть и обычных налогоплательщиков.
Она отметила, что ситуация находится под контролем, а основную угрозу представляют поспешные законодательные решения Брюсселя, способные вызвать масштабные судебные разбирательства и ответные меры России.
В депозитарии Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. В ЕС продолжают обсуждать возможности их использования для финансирования Украины, несмотря на возражения Бельгии и предупреждения о юридических и финансовых рисках.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
ФинансыБанкиБЕЛЬГИЯБрюссельУКРАИНАEuroclearЕСБанк России
 
 
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