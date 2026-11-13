Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/gonkong-875152611.html
Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO
Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO - 13.11.2026, ПРАЙМ
Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO
Гонконг в 2026 году переживает бум IPO: за прошедшие десять месяцев на бирже прошло 121 размещение против 81 годом ранее. Компании привлекли HK$403,9 миллиардов | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T06:06+0300
2026-11-13T06:06+0300
мнения аналитиков
гонконг
китай
гонконгская фондовая биржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875152611.jpg?1794539161
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Гонконг в 2026 году переживает бум IPO: за прошедшие десять месяцев на бирже прошло 121 размещение против 81 годом ранее. Компании привлекли HK$403,9 миллиардов (около 52 миллиардов долларов США) — на 84% больше год к году. До исторического рекорда 2010 года, когда объем IPO достиг почти HK$450,8 миллиардов, осталось совсем немного: рынку нужно добрать около HK$47 миллиардов. KPMG допускает, что по итогам года объем размещений достигнет HK$500 миллиардов, и тогда Гонконг обновит максимум за 16 лет.Но интересен не столько сам рекорд, сколько смена структуры рынка. Главные драйверы — китайские технологические компании, производители полупроводников, ИИ-чипов, робототехники и оборудования для дата-центров. Китай фактически превращает Гонконг в международную площадку для финансирования своей технологической индустрии. Компаниям нужен капитал на разработку моделей, вычислительную инфраструктуру и конкуренцию с американскими производителями. Венчурных денег для таких задач уже не хватает, поэтому IPO становится следующим этапом привлечения средств и выхода ранних инвесторов.Второй источник роста — размещения A+H, когда компании, уже торгующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, дополнительно выходят на Гонконгскую биржу. За девять месяцев прошло 38 таких сделок, на них пришлось почти 70% всего объема привлеченного капитала. Это принципиальный момент: рынок поддерживают не только молодые ИИ-компании с большими обещаниями, но и крупные промышленные предприятия с действующим бизнесом. Показательный пример — Luxshare Precision Industry, поставщик компонентов для Apple, привлекший HK$24,27 миллиардов.Дополнительную поддержку дает ликвидность. Среднедневной оборот акций в Гонконге в первом полугодии достиг HK$283 миллиардов, прибавив 17,8% год к году. Важную роль играет программа Stock Connect, через которую материковые инвесторы получают доступ к гонконгским акциям. Биржа становится связующим звеном между китайским капиталом и международными фондами. Но рассчитывать на автоматический приток денег в каждое новое IPO не стоит: доступ к программе ограничен критериями.Свою роль сыграли и регуляторные изменения. Правила листинга Гонконгской фондовой биржи позволяют привлекать капитал технологическим компаниям, которые пока не соответствуют традиционным требованиям по прибыли и выручке. Это открыло дорогу производителям ИИ, полупроводников и робототехники. Гонконг оказался в выгодном положении между американскими площадками, где китайские компании сталкиваются с геополитическими и аудиторскими ограничениями, и материковым рынком с собственными требованиями к листингу. Но речь не об отмене контроля, а об адаптации правил к новой технологической экономике.Для инвесторов главный вопрос в другом: насколько оправданны оценки новых эмитентов и что происходит с их акциями после размещения. В 2026 году рынок показал обе стороны ИИ-эйфории. Акции Zhipu AI после январского IPO пережили впечатляющую переоценку: капитализация в июне достигала HK$585,8 миллиардов против примерно HK$57,9 миллиардов на старте торгов. MiniMax также выросла, но ее капитализация составляла около HK$159,3 миллиардов. Выручка Zhipu в первом полугодии выросла почти на 400%, до 953,9 миллиона юаней, MiniMax — на 283%, до 116,6 миллионов долларов США.На первый взгляд такие темпы оправдывают высокие ожидания. Но если сопоставить капитализацию с экстраполированной годовой выручкой, оценки выглядят крайне агрессивными: для Zhipu это примерно 300 годовых выручек, для MiniMax — 85–90. Инвесторы платят не за текущий бизнес и денежный поток, а за надежду на будущую технологическую монополию. При таких мультипликаторах даже рост выручки на сотни процентов не гарантирует дальнейшего роста котировок. Достаточно замедления темпов или ухудшения ожиданий по маржинальности, чтобы рынок начал пересматривать стоимость компаний.Не менее важны действия китайских регуляторов и геополитика. Усиление контроля над зарубежными структурами китайских компаний может замедлять подготовку размещений и увеличивать расходы эмитентов. Технологическое противостояние США и Китая одновременно создает возможности для местных производителей и ограничивает их доступ к оборудованию и международным рынкам. Поэтому количество заявок на IPO само по себе не гарантирует сопоставимого объема завершенных сделок.Но так или иначе, Гонконг практически вернул себе статус одного из главных мировых центров IPO, а рекорд 2010 года выглядит быстро достижимым. Но для инвесторов начинается более сложный этап. В 2026 году рынок покупал китайские технологические перспективы, в 2027-м ему придется оценивать их экономическую состоятельность. И здесь рекордный объем привлеченных средств может оказаться гораздо менее важным показателем, чем доходность акций после размещения. Успешное IPO означает, что компания нашла покупателей на свои бумаги. Успешная инвестиция означает, что покупатель не переплатил за обещания.Автор: Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам"
гонконг
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ярослав Кабаков
https://img.cdn1prime.ru/img/83564/15/835641532_0:0:2668:2667_100x100_80_0_0_a9664eecec47919d85ab3484fbbe9e37.jpg
Ярослав Кабаков
https://img.cdn1prime.ru/img/83564/15/835641532_0:0:2668:2667_100x100_80_0_0_a9664eecec47919d85ab3484fbbe9e37.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, гонконг, китай, гонконгская фондовая биржа
Мнения аналитиков, ГОНКОНГ, КИТАЙ, Гонконгская фондовая биржа
06:06 13.11.2026
 
Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO

Рекордные IPO в Гонконге: что стоит за цифрами и чего ждать инвесторам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Ярослав Кабаков
Ярослав Кабаков
Директор по стратегии ИК "Финам"
Все материалы
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Гонконг в 2026 году переживает бум IPO: за прошедшие десять месяцев на бирже прошло 121 размещение против 81 годом ранее. Компании привлекли HK$403,9 миллиардов (около 52 миллиардов долларов США) — на 84% больше год к году. До исторического рекорда 2010 года, когда объем IPO достиг почти HK$450,8 миллиардов, осталось совсем немного: рынку нужно добрать около HK$47 миллиардов. KPMG допускает, что по итогам года объем размещений достигнет HK$500 миллиардов, и тогда Гонконг обновит максимум за 16 лет.
Но интересен не столько сам рекорд, сколько смена структуры рынка. Главные драйверы — китайские технологические компании, производители полупроводников, ИИ-чипов, робототехники и оборудования для дата-центров. Китай фактически превращает Гонконг в международную площадку для финансирования своей технологической индустрии. Компаниям нужен капитал на разработку моделей, вычислительную инфраструктуру и конкуренцию с американскими производителями. Венчурных денег для таких задач уже не хватает, поэтому IPO становится следующим этапом привлечения средств и выхода ранних инвесторов.
Второй источник роста — размещения A+H, когда компании, уже торгующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, дополнительно выходят на Гонконгскую биржу. За девять месяцев прошло 38 таких сделок, на них пришлось почти 70% всего объема привлеченного капитала. Это принципиальный момент: рынок поддерживают не только молодые ИИ-компании с большими обещаниями, но и крупные промышленные предприятия с действующим бизнесом. Показательный пример — Luxshare Precision Industry, поставщик компонентов для Apple, привлекший HK$24,27 миллиардов.
Дополнительную поддержку дает ликвидность. Среднедневной оборот акций в Гонконге в первом полугодии достиг HK$283 миллиардов, прибавив 17,8% год к году. Важную роль играет программа Stock Connect, через которую материковые инвесторы получают доступ к гонконгским акциям. Биржа становится связующим звеном между китайским капиталом и международными фондами. Но рассчитывать на автоматический приток денег в каждое новое IPO не стоит: доступ к программе ограничен критериями.
Свою роль сыграли и регуляторные изменения. Правила листинга Гонконгской фондовой биржи позволяют привлекать капитал технологическим компаниям, которые пока не соответствуют традиционным требованиям по прибыли и выручке. Это открыло дорогу производителям ИИ, полупроводников и робототехники. Гонконг оказался в выгодном положении между американскими площадками, где китайские компании сталкиваются с геополитическими и аудиторскими ограничениями, и материковым рынком с собственными требованиями к листингу. Но речь не об отмене контроля, а об адаптации правил к новой технологической экономике.
Для инвесторов главный вопрос в другом: насколько оправданны оценки новых эмитентов и что происходит с их акциями после размещения. В 2026 году рынок показал обе стороны ИИ-эйфории. Акции Zhipu AI после январского IPO пережили впечатляющую переоценку: капитализация в июне достигала HK$585,8 миллиардов против примерно HK$57,9 миллиардов на старте торгов. MiniMax также выросла, но ее капитализация составляла около HK$159,3 миллиардов. Выручка Zhipu в первом полугодии выросла почти на 400%, до 953,9 миллиона юаней, MiniMax — на 283%, до 116,6 миллионов долларов США.
На первый взгляд такие темпы оправдывают высокие ожидания. Но если сопоставить капитализацию с экстраполированной годовой выручкой, оценки выглядят крайне агрессивными: для Zhipu это примерно 300 годовых выручек, для MiniMax — 85–90. Инвесторы платят не за текущий бизнес и денежный поток, а за надежду на будущую технологическую монополию. При таких мультипликаторах даже рост выручки на сотни процентов не гарантирует дальнейшего роста котировок. Достаточно замедления темпов или ухудшения ожиданий по маржинальности, чтобы рынок начал пересматривать стоимость компаний.
Не менее важны действия китайских регуляторов и геополитика. Усиление контроля над зарубежными структурами китайских компаний может замедлять подготовку размещений и увеличивать расходы эмитентов. Технологическое противостояние США и Китая одновременно создает возможности для местных производителей и ограничивает их доступ к оборудованию и международным рынкам. Поэтому количество заявок на IPO само по себе не гарантирует сопоставимого объема завершенных сделок.
Но так или иначе, Гонконг практически вернул себе статус одного из главных мировых центров IPO, а рекорд 2010 года выглядит быстро достижимым. Но для инвесторов начинается более сложный этап. В 2026 году рынок покупал китайские технологические перспективы, в 2027-м ему придется оценивать их экономическую состоятельность. И здесь рекордный объем привлеченных средств может оказаться гораздо менее важным показателем, чем доходность акций после размещения. Успешное IPO означает, что компания нашла покупателей на свои бумаги. Успешная инвестиция означает, что покупатель не переплатил за обещания.
Автор: Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковГОНКОНГКИТАЙГонконгская фондовая биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала