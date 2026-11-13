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Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO

Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO - 13.11.2026, ПРАЙМ

Как китайские технологии меняют лицо гонконгских IPO

Гонконг в 2026 году переживает бум IPO: за прошедшие десять месяцев на бирже прошло 121 размещение против 81 годом ранее. Компании привлекли HK$403,9 миллиардов | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T06:06+0300

2026-11-13T06:06+0300

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Гонконг в 2026 году переживает бум IPO: за прошедшие десять месяцев на бирже прошло 121 размещение против 81 годом ранее. Компании привлекли HK$403,9 миллиардов (около 52 миллиардов долларов США) — на 84% больше год к году. До исторического рекорда 2010 года, когда объем IPO достиг почти HK$450,8 миллиардов, осталось совсем немного: рынку нужно добрать около HK$47 миллиардов. KPMG допускает, что по итогам года объем размещений достигнет HK$500 миллиардов, и тогда Гонконг обновит максимум за 16 лет.Но интересен не столько сам рекорд, сколько смена структуры рынка. Главные драйверы — китайские технологические компании, производители полупроводников, ИИ-чипов, робототехники и оборудования для дата-центров. Китай фактически превращает Гонконг в международную площадку для финансирования своей технологической индустрии. Компаниям нужен капитал на разработку моделей, вычислительную инфраструктуру и конкуренцию с американскими производителями. Венчурных денег для таких задач уже не хватает, поэтому IPO становится следующим этапом привлечения средств и выхода ранних инвесторов.Второй источник роста — размещения A+H, когда компании, уже торгующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, дополнительно выходят на Гонконгскую биржу. За девять месяцев прошло 38 таких сделок, на них пришлось почти 70% всего объема привлеченного капитала. Это принципиальный момент: рынок поддерживают не только молодые ИИ-компании с большими обещаниями, но и крупные промышленные предприятия с действующим бизнесом. Показательный пример — Luxshare Precision Industry, поставщик компонентов для Apple, привлекший HK$24,27 миллиардов.Дополнительную поддержку дает ликвидность. Среднедневной оборот акций в Гонконге в первом полугодии достиг HK$283 миллиардов, прибавив 17,8% год к году. Важную роль играет программа Stock Connect, через которую материковые инвесторы получают доступ к гонконгским акциям. Биржа становится связующим звеном между китайским капиталом и международными фондами. Но рассчитывать на автоматический приток денег в каждое новое IPO не стоит: доступ к программе ограничен критериями.Свою роль сыграли и регуляторные изменения. Правила листинга Гонконгской фондовой биржи позволяют привлекать капитал технологическим компаниям, которые пока не соответствуют традиционным требованиям по прибыли и выручке. Это открыло дорогу производителям ИИ, полупроводников и робототехники. Гонконг оказался в выгодном положении между американскими площадками, где китайские компании сталкиваются с геополитическими и аудиторскими ограничениями, и материковым рынком с собственными требованиями к листингу. Но речь не об отмене контроля, а об адаптации правил к новой технологической экономике.Для инвесторов главный вопрос в другом: насколько оправданны оценки новых эмитентов и что происходит с их акциями после размещения. В 2026 году рынок показал обе стороны ИИ-эйфории. Акции Zhipu AI после январского IPO пережили впечатляющую переоценку: капитализация в июне достигала HK$585,8 миллиардов против примерно HK$57,9 миллиардов на старте торгов. MiniMax также выросла, но ее капитализация составляла около HK$159,3 миллиардов. Выручка Zhipu в первом полугодии выросла почти на 400%, до 953,9 миллиона юаней, MiniMax — на 283%, до 116,6 миллионов долларов США.На первый взгляд такие темпы оправдывают высокие ожидания. Но если сопоставить капитализацию с экстраполированной годовой выручкой, оценки выглядят крайне агрессивными: для Zhipu это примерно 300 годовых выручек, для MiniMax — 85–90. Инвесторы платят не за текущий бизнес и денежный поток, а за надежду на будущую технологическую монополию. При таких мультипликаторах даже рост выручки на сотни процентов не гарантирует дальнейшего роста котировок. Достаточно замедления темпов или ухудшения ожиданий по маржинальности, чтобы рынок начал пересматривать стоимость компаний.Не менее важны действия китайских регуляторов и геополитика. Усиление контроля над зарубежными структурами китайских компаний может замедлять подготовку размещений и увеличивать расходы эмитентов. Технологическое противостояние США и Китая одновременно создает возможности для местных производителей и ограничивает их доступ к оборудованию и международным рынкам. Поэтому количество заявок на IPO само по себе не гарантирует сопоставимого объема завершенных сделок.Но так или иначе, Гонконг практически вернул себе статус одного из главных мировых центров IPO, а рекорд 2010 года выглядит быстро достижимым. Но для инвесторов начинается более сложный этап. В 2026 году рынок покупал китайские технологические перспективы, в 2027-м ему придется оценивать их экономическую состоятельность. И здесь рекордный объем привлеченных средств может оказаться гораздо менее важным показателем, чем доходность акций после размещения. Успешное IPO означает, что компания нашла покупателей на свои бумаги. Успешная инвестиция означает, что покупатель не переплатил за обещания.Автор: Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам"

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Ярослав Кабаков https://img.cdn1prime.ru/img/83564/15/835641532_0:0:2668:2667_100x100_80_0_0_a9664eecec47919d85ab3484fbbe9e37.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ярослав Кабаков https://img.cdn1prime.ru/img/83564/15/835641532_0:0:2668:2667_100x100_80_0_0_a9664eecec47919d85ab3484fbbe9e37.jpg

мнения аналитиков, гонконг, китай, гонконгская фондовая биржа