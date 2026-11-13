https://1prime.ru/20261113/gosduma-875182009.html

Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте - 13.11.2026, ПРАЙМ

Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Правительство России на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект о беспилотном транспорте, сообщает газета "Известия". | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:48+0300

2026-11-13T00:48+0300

2026-11-13T00:48+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект о беспилотном транспорте, сообщает газета "Известия". "На следующей неделе правительство внесет в Госдуму проект закона, регулирующего работу беспилотных автомобилей... Во всех робокарах должна быть защита от хакеров, а также "черные ящики" для определения виновника ДТП", - пишет газета. Как сообщил "Известиям" вице-премьер РФ Андрей Никитин, беспилотный транспорт должен переходить от режима отдельных экспериментов к повсеместному использованию. "Для этого нужны единые и понятные правила: как такая техника допускается на дороги, кто отвечает за ее безопасную эксплуатацию, как организована дистанционная поддержка, работа с данными и программным обеспечением. Наша задача - дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасности", - сказал он.

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бизнес, общество , технологии, госдума