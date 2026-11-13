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Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте - 13.11.2026, ПРАЙМ
Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
Правительство России на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект о беспилотном транспорте, сообщает газета "Известия". | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T00:48+0300
2026-11-13T00:48+0300
бизнес
общество
технологии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875182009.jpg?1794520087
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект о беспилотном транспорте, сообщает газета "Известия". "На следующей неделе правительство внесет в Госдуму проект закона, регулирующего работу беспилотных автомобилей... Во всех робокарах должна быть защита от хакеров, а также "черные ящики" для определения виновника ДТП", - пишет газета. Как сообщил "Известиям" вице-премьер РФ Андрей Никитин, беспилотный транспорт должен переходить от режима отдельных экспериментов к повсеместному использованию. "Для этого нужны единые и понятные правила: как такая техника допускается на дороги, кто отвечает за ее безопасную эксплуатацию, как организована дистанционная поддержка, работа с данными и программным обеспечением. Наша задача - дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасности", - сказал он.
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192
40
192
40
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192
40
бизнес, общество , технологии, госдума
Бизнес, Общество , Технологии, Госдума
00:48 13.11.2026
 
Правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

"Известия": правительство внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект о беспилотном транспорте, сообщает газета "Известия".
"На следующей неделе правительство внесет в Госдуму проект закона, регулирующего работу беспилотных автомобилей... Во всех робокарах должна быть защита от хакеров, а также "черные ящики" для определения виновника ДТП", - пишет газета.
Как сообщил "Известиям" вице-премьер РФ Андрей Никитин, беспилотный транспорт должен переходить от режима отдельных экспериментов к повсеместному использованию.
"Для этого нужны единые и понятные правила: как такая техника допускается на дороги, кто отвечает за ее безопасную эксплуатацию, как организована дистанционная поддержка, работа с данными и программным обеспечением. Наша задача - дать возможность технологиям масштабироваться по всей стране, но сделать это без снижения требований к безопасности", - сказал он.
 
БизнесОбществоТехнологииГосдума
 
 
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