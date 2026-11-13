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Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов

Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов

Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов, проанализированных РИА Новости. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:37+0300

2026-11-13T21:37+0300

2026-11-13T21:42+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов, проанализированных РИА Новости. Согласно проекту стандарта, в ГОСТ входили бутерброды с различными начинками. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг