https://1prime.ru/20261113/gost-875221891.html
Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов
Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов
Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов, проанализированных РИА Новости. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:37+0300
2026-11-13T21:37+0300
2026-11-13T21:42+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221891.jpg?1794595374
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов, проанализированных РИА Новости. Согласно проекту стандарта, в ГОСТ входили бутерброды с различными начинками. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов
Новый ГОСТ на русскую кухню в финальной версии оказался без бутербродов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, следует из документов, проанализированных РИА Новости.
Согласно проекту стандарта, в ГОСТ входили бутерброды с различными начинками.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.